T e l A v i v , 5 d i c . ( A d n k r o n o s ) - I l c a p o d i s t a t o m a g g i o r e d e l l e I d f , t e n e n t e g e n e r a l e E y a l Z a m i r , h a a f f e r m a t o c h e p e r g i u n g e r e a c o n c l u s i o n i d e f i n i t i v e s u i f a l l i m e n t i d e l 7 o t t o b r e è n e c e s s a r i o i s t i t u i r e u n a c o m m i s s i o n e d ' i n c h i e s t a " e s t e r n a " , s e b b e n e l ' e s e r c i t o n e s i a p i e n a m e n t e r e s p o n s a b i l e . " L e I d f s i s o n o a s s u n t e l a r e s p o n s a b i l i t à e h a n n o i n d a g a t o a u t o n o m a m e n t e , m a l a r e s p o n s a b i l i t à n o n è s o l o s u a e n o n s a r e b b e a p p r o p r i a t o c o n c e n t r a r e t u t t a l ' a t t e n z i o n e e s c l u s i v a m e n t e s u l l ' e s e r c i t o " , s c r i v e Z a m i r i n u n a m i s s i v a a g l i u f f i c i a l i , r i a s s u m e n d o l e c o n c l u s i o n i d i u n t e a m d i e x u f f i c i a l i c h e h a n n o c o n d o t t o u n a r e v i s i o n e d e l l e i n d a g i n i i n t e r n e d e l l e I d f s u i f a l l i m e n t i d e l 7 o t t o b r e . " P e r g i u n g e r e a l l a v e r i t à e a c o n c l u s i o n i c o m p l e t e a l i v e l l o n a z i o n a l e , è n e c e s s a r i o i s t i t u i r e u n a c o m m i s s i o n e d ’ i n c h i e s t a e s t e r n a e o b i e t t i v a , c o m e è s t a t o f a t t o d o p o l a g u e r r a d e l l o Y o m K i p p u r d e l 1 9 7 3 " , h a a f f e r m a t o Z a m i r .