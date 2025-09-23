R o m a , 2 3 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - “ U n a m o z i o n e d e l l a m a g g i o r a n z a p e r i l r i c o n o s c i m e n t o d e l l a P a l e s t i n a m a s u b o r d i n a t o a l l a l i b e r a z i o n e d e g l i o s t a g g i e a l l ' e s c l u s i o n e d i H a m a s d a G a z a . L o h a a n n u n c i a t o i l p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o G i o r g i a M e l o n i d a N e w Y o r k . O r a n e s s u n a a m b i g u i t à d a p a r t e d e l l a s i n i s t r a : v o t i l a m o z i o n e d i m a g g i o r a n z a . H a m a s d e v e r i l a s c i a r e g l i o s t a g g i e r i n u n c i a r e a d o g n i r u o l o n e l n u o v o S t a t o p a l e s t i n e s e . S o l t a n t o a q u e s t e c o n d i z i o n i c i p o t r à e s s e r e i l r i c o n o s c i m e n t o d e l l a P a l e s t i n a d a p a r t e d e l l ’ I t a l i a ” . C o s ì i l d e p u t a t o d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a , G i a n g i a c o m o C a l o v i n i , c a p o g r u p p o n e l l a c o m m i s s i o n e E s t e r i .