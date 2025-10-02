B r a s i l i a , 2 o t t . ( A d n k r o n o s ) - B r a s i l i a " d e p l o r a l ' a z i o n e m i l i t a r e d e l g o v e r n o i s r a e l i a n o , c h e v i o l a i d i r i t t i e m e t t e i n p e r i c o l o i l b e n e s s e r e f i s i c o d i m a n i f e s t a n t i p a c i f i c i " . L o h a d i c h i a r a t o i l m i n i s t e r o d e g l i E s t e r i b r a s i l i a n o i n u n c o m u n i c a t o , d o p o c h e l a m a r i n a i s r a e l i a n a h a i n t e r c e t t a t o l a S u m u d F l o t i l l a c h e t r a s p o r t a v a a i u t i a G a z a c o n a b o r d o d i v e r s i c i t t a d i n i b r a s i l i a n i , t r a c u i u n a p a r l a m e n t a r e . " L a r e s p o n s a b i l i t à d e l l a s i c u r e z z a d e l l e p e r s o n e d e t e n u t e r i c a d e o r a s u I s r a e l e " , s i l e g g e a n c o r a n e l c o m u n i c a t o . I l m i n i s t r o d e g l i E s t e r i M a u r o V i e i r a h a d i c h i a r a t o c h e i l s u o g o v e r n o h a c o m u n i c a t o " d i r e t t a m e n t e " a I s r a e l e l a s u a p r e o c c u p a z i o n e p e r i 1 5 b r a s i l i a n i c h e p a r t e c i p a n o a l l a f l o t t i g l i a , t r a c u i l a l e g i s l a t r i c e L u i z i a n n e L i n s .