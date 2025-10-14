R o m a , 1 4 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " I l p r o c e s s o d i p a c e c h e s i è a p e r t o c o n l a f i r m a d i i e r i i n E g i t t o d e v e e s s e r e a c c o m p a g n a t o d a u n g r a n d e l a v o r o d i p l o m a t i c o . S i a m o c o n s a p e v o l i c h e s i t r a t t a d i u n a t r e g u a f r a g i l e c h e h a b i s o g n o d i e s s e r e s e g u i t a e s o s t e n u t a " . L o h a d e t t o a R a i n e w s C h i a r a B r a g a , c a p o g r u p p o P d a l l a C a m e r a d e i D e p u t a t i . " P e r q u e s t o l e c o n d i z i o n i p e r s t a b i l i z z a r e l ’ a r e a m e r i t a n o l a n o s t r a a t t e n z i o n e : v a l u t e r e m o q u a l e s a r à l a p r o p o s t a d e l g o v e r n o e q u a l e s a r à l a c o r n i c e i n c u i v e r r à i n s e r i t a . S i a m o p e r u n c o i n v o l g i m e n t o d e l l e N a z i o n i U n i t e c h e d e v e r i a f f e r m a r e l ’ i m p o r t a n z a i l v a l o r e d e l l e o r g a n i z z a z i o n i m u l t i l a t e r a l i c h e i n q u e s t o c o m e i n a l t r i c o n f l i t t i s o n o s t a t e p i ù v o l t e d e l e g i t t i m a t e d a p r o v e d i f o r z a . O r a è i l m o m e n t o d i r e c u p e r a r e i l s e n s o d e l l a p o l i t i c a e d e l l a d i p l o m a z i a p e r c h é q u e s t o p r i m o p a s s o s i a s e g u i t o d a a l t r i p a s s i c o n c r e t i a i n i z i a r e d a l r i c o n o s c i m e n t o d e l l o s t a t o d i P a l e s t i n a s u c u i l a p r e m i e r M e l o n i a n c o r a i e r i p a r l a v a d i c o n d i z i o n i " .