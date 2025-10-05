R o m a , 5 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ L ’ a g g r e s s i o n e s u b i t a d a l l a c r o n i s t a d i A d n K r o n o s d u r a n t e l a m a n i f e s t a z i o n e a R o m a m e n t r e s v o l g e v a i l p r o p r i o l a v o r o è i n a c c e t t a b i l e , u n a t t o i n d e g n o d i u n P a e s e d e m o c r a t i c o . C o l p i r e c h i f a i n f o r m a z i o n e s i g n i f i c a c o l p i r e l a l i b e r t à d i s t a m p a e i n o s t r i p r i n c i p i i c o s t i t u z i o n a l e . A l e i , a l l a r e d a z i o n e e a t u t t i i g i o r n a l i s t i c h e o g n i g i o r n o r i s c h i a n o i n p r i m a p e r s o n a p e r g a r a n t i r e i l d i r i t t o d e i c i t t a d i n i a u n ’ i n f o r m a z i o n e c o r r e t t a v a l a m i a p i ù s o l i d a r i e t à ” . L o d i c h i a r a l a p r e s i d e n t e d e i d e p u t a t i d i I t a l i a V i v a M a r i a E l e n a B o s c h i .