R o m a , 9 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " I n n a n z i t u t t o o g g i è u n a b e l l a g i o r n a t a , u n a g i o r n a t a i m m e n s a , p e r c h é i l c e s s a t e i l f u o c o c h e è s t a t o r a g g i u n t o s i g n i f i c a c h e o g g i d e l l e d o n n e , d e g l i u o m i n i , d e l l e b a m b i n e e d e i b a m b i n i h a n n o u n a s p e r a n z a d i v i t a c h e i e r i , s o t t o i b o m b a r d a m e n t i , n o n a v e v a n o . Q u e s t o è i l d a t o s u l q u a l e c i d o b b i a m o c o n f r o n t a r e a s s u m e n d o c i u n a r e s p o n s a b i l i t à , p e r c h é p o i l a p a c e è u n p e r c o r s o f r a g i l e e v a p e r s e g u i t a e p r e s e r v a t a o g n i g i o r n o c o n c o s t a n z a e c o n i c o m p r o m e s s i n e c e s s a r i " . C o s ì l a p r e s i d e n t e d i A z i o n e E l e n a B o n e t t i , i n t e r v e n e n d o a C o f f e e B r e a k s u L a 7 . " I l p i a n o d i p a c e r i g u a r d a f o r t e m e n t e a n c h e l a s i t u a z i o n e p o l i t i c a i n t e r n a a I s r a e l e e a l g o v e r n o N e t a n y a h u . Q u e l l o c h e n o i c i a u g u r i a m o è c h e o g g i I s r a e l e s o s t e n g a q u e s t o p i a n o d i p a c e c h e h a u n s o s t e g n o i m p o r t a n t e a l i v e l l o i n t e r n a z i o n a l e , c o n l a m e d i a z i o n e d i E g i t t o , Q a t a r e e T u r c h i a . E r a n o g i à u s c i t e i n d i s c r e z i o n i c h e n o n c i f o s s e l ’ a c c o r d o d i t u t t a l a c o m p a g i n e d i g o v e r n o , c o m e o g g i è s t a t o c o n f e r m a t o . A z i o n e h a d e t t o i n m o d o m o l t o e s p l i c i t o c h e s u i m i n i s t r i S m o t r i c h e B e n G v i r b i s o g n a m e t t e r e s a n z i o n i i n d i v i d u a l i , p r o p r i o p e r a n d a r e a i n d e b o l i r e p o l i t i c a m e n t e l a r e g i a d i c o m a n d o . B i s o g n a e v i t a r e c h e a d e s s o q u e s t e m i n o r a n z e d e n t r o a l g o v e r n o d i I s r a e l e f a c c i a n o d a o s t a c o l o , p e r c h é n e l l a f a s e d i a t t u a z i o n e d e l p i a n o l e d i f f i c o l t à n o n m a n c h e r a n n o " , c o n c l u d e .