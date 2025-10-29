R o m a , 2 9 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " N o n a v e v a m o d u b b i . D a u n g o v e r n o c h e è r i m a s t o i n s i l e n z i o d i f r o n t e a l g e n o c i d i o d e l p o p o l o p a l e s t i n e s e , e c h e m e n t r e i p a l e s t i n e s i v e n i v a n o s t e r m i n a t i c o n t i n u a v a a f o r n i r e a r m i a I s r a e l e , n o n p o t e v a m o a s p e t t a r c i a l t r o c h e l a m e s s a i n d i s c u s s i o n e d e l l a c r e d i b i l i t à d e l r a p p o r t o d i F r a n c e s c a A l b a n e s e " . C o s ì i n u n a n o t a A n g e l o B o n e l l i , d e p u t a t o d i A l l e a n z a V e r d i e S i n i s t r a e c o - p o r t a v o c e d i E u r o p a V e r d e . " D e l r e s t o , s i a m o i n u n P a e s e i n c u i l a d i r e t t r i c e d e l l ’ U f f i c i o s t a m p a d e l l a R a i , I n c o r o n a t a B o c c i a , s i p e r m e t t e d i a f f e r m a r e c h e n o n c i s i a n o p r o v e d e l l ’ u c c i s i o n e d i c i v i l i d a p a r t e d e l l ’ e s e r c i t o i s r a e l i a n o . L a B o c c i a è a n c o r a a l s u o p o s t o , r i t e n u t a c r e d i b i l e d a l g o v e r n o M e l o n i , m e n t r e F r a n c e s c a A l b a n e s e v i e n e a t t a c c a t a e s a n z i o n a t a . V e r g o g n a " , c o n c l u d e .