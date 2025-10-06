R o m a , 6 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " O g g i a s s i s t i a m o a i r i s u l t a t i d e l l ’ a m i c i z i a d e l G o v e r n o M e l o n i c o n g l i U s a : T r u m p i m p o n e u n a t a s s a a g g i u n t i v a d e l 9 2 % s u l l a p a s t a i t a l i a n a , p o r t a n d o l e t a s s e c o m p l e s s i v e a l 1 0 7 % , e l a p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o t a c e . Q u e s t a è l a r e a l t à d i u n a p o l i t i c a t o t a l m e n t e a s s e r v i t a a W a s h i n g t o n , c h e n o n d i f e n d e g l i i n t e r e s s i d e l l e i m p r e s e i t a l i a n e m a l i s a c r i f i c a p e r c o m p i a c e r e i s u o i a l l e a t i d ’ o l t r e o c e a n o " . C o s ì i n u n a n o t a A n g e l o B o n e l l i , d e p u t a t o d i A l l e a n z a v e r d i e s i n i s t r a . " C a l a n o i p r o f i t t i , l e a z i e n d e m i n a c c i a n o d i l a s c i a r e i l P a e s e , c o m e d i c h i a r a t o s t a m a t t i n a d a l l ’ A d d i M o l i s a n a , e i l g o v e r n o d e i ' p a t r i o t i ' c o n t i n u a a p a r l a r e d i s o v r a n i t à n a z i o n a l e . M a l a v e r i t à è c h e s o n o p a t r i o t i s ì , d i D o n a l d T r u m p . D o v ’ è G i o r g i a M e l o n i c h e s i e r a f a t t a p o n t i e r a n e i s u o i v i a g g i a W a s h i n g t o n ? H a c a p i t o c h e p e r e s s e r e p i ù f o r t e n e g l i s c e n a r i c h e c o n t a n o d e v e e s s e r e c o n T r u m p . F o r t e c o n i d e b o l i e d e b o l e c o n i f o r t i " , c o n c l u d e .