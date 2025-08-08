R o m a , 8 a g o . ( A d n k r o n o s ) - " L a d e c i s i o n e d i N e t a n y a h u d i o c c u p a r e m i l i t a r m e n t e G a z a C i t y , e v a c u a n d o f o r z a t a m e n t e u n m i l i o n e d i p e r s o n e , r a p p r e s e n t a u n c r i m i n e c o n t r o l ’ u m a n i t à a n n u n c i a t o e u n p i a n o d i p u l i z i a e t n i c a " . C o s ì A n g e l o B o n e l l i , d e p u t a t o d i A l l e a n z a V e r d i e S i n i s t r a e c o - p o r t a v o c e d i E u r o p a V e r d e . " D i f r o n t e a q u e s t o s c e m p i o , G i o r g i a M e l o n i e i l s u o g o v e r n o c o n t i n u a n d o a c o o p e r a r e m i l i t a r m e n t e c o n f e r m a n d o l a l o r o c o m p l i c i t à c o n N e t a n y a h u , u n c r i m i n a l e d i g u e r r a c h e s t a c o n d u c e n d o u n ’ o p e r a z i o n e d i a n n i e n t a m e n t o c o n t r o l a p o p o l a z i o n e c i v i l e p a l e s t i n e s e . I l n o n v o l e r e r e v o c a r e l ’ a c c o r d o d i c o o p e r a z i o n e m i l i t a r e e r i f i u t a r s i d i s a n z i o n a r e e c o n o m i c a m e n t e c h i u c c i d e b a m b i n i e u n ’ i n t e r a p o p o l a z i o n e r e n d e c o m p l i c e i l g o v e r n o M e l o n i d i f r o n t e a d u n ’ a z i o n e m i l i t a r e c h e c a u s e r à a l t r e m i g l i a i a d i m o r t i i n n o c e n t i , l a d i s t r u z i o n e d i u n a c i t t à e l a c o n d a n n a d i i n t e r e g e n e r a z i o n i a l l a f a m e e a l l a d i s p e r a z i o n e " . " È q u e s t a l a p r o v a p i ù c h i a r a d i u n t r a d i m e n t o d e i p r i n c i p i c o s t i t u z i o n a l i e d e l l a C a r t a d e l l ’ O n u . L ’ I t a l i a d e v e i n t e r r o m p e r e s u b i t o o g n i c o l l a b o r a z i o n e m i l i t a r e e c o m m e r c i a l e c o n I s r a e l e e u n i r s i a l l e n a z i o n i c h e c h i e d o n o i l d e f e r i m e n t o d i N e t a n y a h u e d e l s u o g o v e r n o a l l a C o r t e P e n a l e I n t e r n a z i o n a l e . L a p r e s i d e n t e M e l o n i d o v r e b b e d e n u n c i a r e N e t a n y a h u a l l a C o r t e p e n a l e i n t e r n a z i o n a l e c o m e a l t r i p a e s i n e l m o n d o h a n n o f a t t o , m a l e i p r e f e r i s c e a t t a c c a r e A v s p e r d i s t o g l i e r e l ’ a t t e n z i o n e d a l l e s u e r e s p o n s a b i l i t à e q u i n d i c o m p l i c i t à " .