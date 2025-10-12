R o m a , 1 2 o t t ( A d n k r o n o s ) - " L e p a r o l e d e l l a m i n i s t r a R o c c e l l a s o n o s c o n c e r t a n t i . M o s t r a n o u n a t o t a l e i n s e n s i b i l i t à v e r s o l a t r a g e d i a c h e s i c o n s u m a a G a z a e u n ’ i n d i f f e r e n z a a s s o l u t a d i f r o n t e a l l a p u l i z i a e t n i c a p o r t a t a a v a n t i d a l g o v e r n o d i N e t a n y a h u c o n t r o i l p o p o l o p a l e s t i n e s e , c h e p e r l ’ O n u c o s t i t u i s c e u n g e n o c i d i o " . L o d i c e A n g e l o B o n e l l i . " L e g i t e s c o l a s t i c h e o g g i d o v r e m m o o r g a n i z z a r l e a G a z a , p e r f a r v e d e r e a g l i s t u d e n t i c o s a s i g n i f i c a u n g e n o c i d i o n e l t e r z o m i l l e n n i o : b a m b i n i s e p o l t i s o t t o l e m a c e r i e , o s p e d a l i b o m b a r d a t i , i n t e r e f a m i g l i e a n n i e n t a t e . E v o r r e i r i c o r d a r e a l l a m i n i s t r a c h e a v o l e r e l ’ O l o c a u s t o f u r o n o i n a z i - f a s c i s t i , e c h i o g g i c h i e d e i l r i s p e t t o d e l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e n o n v a i n s u l t a t o . P a r l a r e d i a n t i s e m i t i s m o v e r s o c h i d e n u n c i a i c r i m i n i d i g u e r r a d i I s r a e l e è u n a v e r g o g n a " , p r o s e g u e B o n e l l i . " L a R o c c e l l a , c h e a c c u s a a l t r i d i a n t i s e m i t i s m o , d o v r e b b e s a p e r e c h e i p a l e s t i n e s i s o n o a n c h ’ e s s i u n p o p o l o s e m i t a . C o n l e s u e p a r o l e d i m o s t r a n o n s o l o i g n o r a n z a s t o r i c a , m a u n p r e g i u d i z i o p r o f o n d o v e r s o c h i s i o p p o n e a l l a v i o l e n z a e c h i e d e g i u s t i z i a . I n f i n e , t r o v o g r a v i s s i m o l ’ a t t a c c o a l l e u n i v e r s i t à : R o c c e l l a c r i m i n a l i z z a s t u d e n t i e d o c e n t i c h e e s p r i m o n o p e n s i e r o c r i t i c o , c o m e s e l a l i b e r t à a c c a d e m i c a f o s s e u n p e r i c o l o . L e u n i v e r s i t à s o n o i l c u o r e d e l d i b a t t i t o d e m o c r a t i c o , n o n u n n e m i c o d a z i t t i r e " , c o n c l u d e i l d e p u t a t o d i A l l e a n z a V e r d i e S i n i s t r a e c o - p o r t a v o c e d i E u r o p a V e r d e .