R o m a , 4 s e t . ( A d n k r o n o s ) - - " A n c o r a u n a v o l t a G i o r g i a M e l o n i n o n h a v o l u t o p a r l a r e d e l l e c r i m i n a l i r e s p o n s a b i l i t à d i N e t a n y a h u n e l l a p u l i z i a e t n i c a c h e s i s t a r e a l i z z a n d o a G a z a e i n C i s g i o r d a n i a . L a p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o d e s c r i v e l a s i t u a z i o n e c o m e u n a g e n e r i c a c r i s i u m a n i t a r i a , q u a s i f o s s e u n t e r r e m o t o o u n a c a t a s t r o f e n a t u r a l e , m a n o n d i c e l a v e r i t à : l a c a t a s t r o f e s i c h i a m a N e t a n y a h u , c h e c o n l e s u e b o m b e o g n i g i o r n o m a s s a c r a d o n n e , b a m b i n i e c i v i l i i n n o c e n t i " . C o s ì A n g e l o B o n e l l i p a r l a m e n t a r e A v s e c o - p o r t a v o c e d i E u r o p a V e r d e c o n v e r s a n d o c o n i g i o r n a l i s t i a M o n t e c i t o r i o d o p o l a d i c h i a r a z i o n e d i G i o r g i a M e l o n i s u g l i a i u t i a G a z a . " G l i a i u t i d i F o o d F o r G a z a s i i n f r a n g o n o c o n t r o i l m u r o d i s u m a n o d i I s r a e l e , c h e n o n l a s c i a e n t r a r e n e m m e n o u n g r a m m o d i f a r i n a e c h e h a t r a s f o r m a t o l a d i s t r i b u z i o n e d e g l i a i u t i i n u n a t r a p p o l a m o r t a l e . I s r a e l e s c r i v e u n a p a g i n a o r r i b i l e d e l l a n o s t r a s t o r i a e i l g o v e r n o M e l o n i , n o n i m p o n e n d o s a n z i o n i e n o n r e v o c a n d o l a c o o p e r a z i o n e m i l i t a r e , n e d i v e n t a c o m p l i c e " . " C o n l a r i p r e s a d e i l a v o r i p a r l a m e n t a r i c h i e d e r e m o a n c o r a u n a v o l t a : s a n z i o n i c o m e q u e l l e a d o t t a t e c o n t r o l a R u s s i a , r i c o n o s c i m e n t o d e l l o S t a t o d i P a l e s t i n a , c o r r i d o i o u m a n i t a r i o i m m e d i a t o e s t o p a g l i a c c o r d i m i l i t a r i c o n T e l A v i v . È i n a c c e t t a b i l e c h e o l t r e u n m i l i o n e d i p e r s o n e s i a n o s t a t e d e p o r t a t e , c h e l a C i s g i o r d a n i a r e s t i o c c u p a t a i l l e g a l m e n t e e c h e p e r f i n o 5 2 s t u d e n t i p a l e s t i n e s i c o n b o r s e d i s t u d i o i n I t a l i a n o n p o s s a n o p a r t i r e p e r c h é I s r a e l e l o i m p e d i s c e . Q u e s t a è l a v e r i t à c h e M e l o n i c o n t i n u a a n a s c o n d e r e a g l i i t a l i a n i " .