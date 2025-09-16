R o m a , 1 6 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " L ’ a t t a c c o f i n a l e d e l l ’ e s e r c i t o i s r a e l i a n o a G a z a C i t y d i s e g n a i n m o d o a n c o r a p i ù c h i a r o l a s t r a t e g i a c r i m i n a l e d e l g o v e r n o N e t a n y a h u . F e r m a r e o r a i l g e n o c i d i o r i c o n o s c i u t o a n c h e d a l l a c o m m i s s i o n e d ’ i n c h i e s t a d e l l e N a z i o n i U n i t e , l a p u l i z i a e t n i c a e i l p i a n o d i d e p o r t a z i o n e d o v r e b b e e s s e r e l ’ a s s i l l o d i u n a c o m u n i t à i n t e r n a z i o n a l e i n l a r g a p a r t e s o r d a e i m m o b i l e . M o l t i G o v e r n i , a c o m i n c i a r e d a l n o s t r o , s i r e n d o n o o g n i o r a p i ù c o m p l i c i d i f r o n t e a q u e s t o o r r o r e " . L o a f f e r m a n o A n g e l o B o n e l l i e N i c o l a F r a t o i a n n i d i A v s . " P e r q u e s t o c o n s i d e r i a m o i m p o r t a n t e l a s c e l t a d e l l a C g i l d i i n d i r e u n a g i o r n a t a d i m o b i l i t a z i o n e n a z i o n a l e e d i s c i o p e r o p e r v e n e r d ì 1 9 . N o i s a r e m o i n p i a z z a a l f i a n c o d e l s i n d a c a t o - c o n c l u d e A v s - c o m e a b b i a m o f a t t o e f a r e m o i n o g n i o c c a s i o n e d i m o b i l i t a z i o n e " .