R o m a , 1 3 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " N e s s u n a d e l l e d o n n e r a p i t e d a H a m a s i l 7 o t t o b r e è t o r n a t a a c a s a . È u n a r e a l t à d r a m m a t i c a e i n a c c e t t a b i l e c h e n o n p u ò l a s c i a r c i i n d i f f e r e n t i . L a v o l o n t à d i r i d u r l e a l s i l e n z i o n o n è c a s u a l e , m a è u n a s c e l t a : t e n e r l e l o n t a n e e i m p e d i r e c h e r a c c o n t i n o c o s a s i a a c c a d u t o i n q u e s t i 7 3 8 g i o r n i d i p r i g i o n i a s e r v e a n a s c o n d e r e l a v e r i t à s u v i o l e n z e , s t u p r i , m u t i l a z i o n i e t o r t u r e . A n c o r a u n a v o l t a , i l c o r p o d e l l e d o n n e è s t a t o t r a s f o r m a t o i n u n c a m p o d i b a t t a g l i a " . C o s ì L i v i a B o n a c i n i , r e s p o n s a b i l e n a z i o n a l e d e l l a c o m u n i c a z i o n e d i F o r z a I t a l i a G i o v a n i . " È u n a v i o l e n z a c h e g r i d a g i u s t i z i a , m a c h e i n c o n t r a u n i n q u i e t a n t e s i l e n z i o p r o p r i o d a p a r t e d i c h i s i p r o c l a m a p a l a d i n o d e i d i r i t t i . C o l p i s c e e a d d o l o r a v e d e r e t a n t e v o c i l e v a r s i s o l o p e r a l c u n e c a u s e , r e s t a n d o m u t e d a v a n t i a c r i m i n i t a n t o e f f e r a t i . H a m a s è u n ’ o r g a n i z z a z i o n e t e r r o r i s t i c a , m e n t r e I s r a e l e r e s t a l ’ u n i c o v e r o b a l u a r d o d e m o c r a t i c o i n M e d i o O r i e n t e . S t a r e d a l l a p a r t e d e l l a l i b e r t à s i g n i f i c a a v e r e i l c o r a g g i o d i d e n u n c i a r e t u t t e l e v i o l a z i o n i d e i d i r i t t i u m a n i , s e n z a a m b i g u i t à n é d o p p i o p e s i s m i " , c o n c l u d e .