R o m a , 9 o t t ( A d n k r o n o s ) - " N o n c ’ è n i e n t e d a f e s t e g g i a r e q u a n d o c i s o n o d e c i n e d i m i g l i a i a d i b a m b i n i m o r t i a l l e s p a l l e . F a r c e s s a r e l e b o m b e è u n r i s u l t a t o i m p o r t a n t e , è u n p r i m o p a s s o c u i d o v r a n n o s e g u i r n e a l t r i , m a r i m a r r à n e i l i b r i d i s t o r i a i l f a t t o c h e N e t a n y a h u h a c o m p i u t o u n ’ o p e r a z i o n e c r i m i n a l e . P e r a r r i v a r e a l l a p a c e , G a z a è s t a t a d e m o l i t a " . L o h a d e t t o i l p r e s i d e n t e d e l P d e d e u r o p a r l a m e n t a r e S & D S t e f a n o B o n a c c i n i a R a i n e w s 2 4 . " O c c o r r e a r r i v a r e a u n a p a c e g i u s t a e d u r a t u r a , H a m a s d e v e c o n s e g n a r e l e a r m i e n o n p o t r à f a r e p a r t e d i c h i d o v r à g e s t i r e d a l p u n t o d i v i s t a a m m i n i s t r a t i v o e p o l i t i c o q u e l l a s t r i s c i a p e r c h é è u n ’ o r g a n i z z a z i o n e t e r r o r i s t a . D a l l ’ a l t r a p a r t e , I s r a e l e d e v e r i t i r a r e l ’ e s e r c i t o e m i a u g u r o c h e i n I s r a e l e c a m b i q u a l c o s a d a l p u n t o d i v i s t a p o l i t i c o p e r c h é q u e s t o è u n g o v e r n o d i e s t r e m a d e s t r a . S p e r i a m o … S a r à u n p r o c e s s o l u n g o , c i s a r a n n o g e n e r a z i o n i c h e c r e s c e r a n n o n e l l ’ o d i o c h e è s t a t o s e m i n a t o i n q u e s t i a n n i d a i t e r r o r i s t i d i H a m a s e d a l G o v e r n o N e t a n y a h u . E ’ u n a c c o r d o p o s i t i v o m a n o n v o r r e i f e s t e g g i a s s i m o s u i c o r p i d i d e c i n e d i m i g l i a i a d i v i t t i m e e s u l l e m a c e r i e d i u n i n t e r o t e r r i t o r i o " , h a a g g i u n t o B o n a c c i n i .