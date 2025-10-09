Roma, 9 ott (Adnkronos) - "Non cè niente da festeggiare quando ci sono decine di migliaia di bambini morti alle spalle. Far cessare le bombe è un risultato importante, è un primo passo cui dovranno seguirne altri, ma rimarrà nei libri di storia il fatto che Netanyahu ha compiuto unoperazione criminale. Per arrivare alla pace, Gaza è stata demolita". Lo ha detto il presidente del Pd ed europarlamentare S&D Stefano Bonaccini a Rainews24. "Occorre arrivare a una pace giusta e duratura, Hamas deve consegnare le armi e non potrà fare parte di chi dovrà gestire dal punto di vista amministrativo e politico quella striscia perché è unorganizzazione terrorista. Dallaltra parte, Israele deve ritirare lesercito e mi auguro che in Israele cambi qualcosa dal punto di vista politico perché questo è un governo di estrema destra. Speriamo Sarà un processo lungo, ci saranno generazioni che cresceranno nellodio che è stato seminato in questi anni dai terroristi di Hamas e dal Governo Netanyahu. E un accordo positivo ma non vorrei festeggiassimo sui corpi di decine di migliaia di vittime e sulle macerie di un intero territorio", ha aggiunto Bonaccini.