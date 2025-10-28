R o m a , 2 8 o t t ( A d n k r o n o s ) - " C ’ è g e n t e c h e h a d a t o l a v i t a p e r p e r m e t t e r c i d i r i a v e r e l i b e r t à , p a c e e d e m o c r a z i a , o t t a n t ’ a n n i f a . A s s i e m e a l d i r i t t o d i o p i n i o n e e d i p a r o l a . E r a d u r a n t e i l f a s c i s m o c h e n e l n o s t r o P a e s e n o n s i p o t e v a n o e s p r i m e r e o p i n i o n i d i s s o n a n t i d a l r e g i m e , p e n a i l c a r c e r e , o p e g g i o , l a v i t a " . L o d i c e S t e f a n o B o n a c c i n i , a p r o p o s i t o d e l l a c o n t e s t a z i o n e s u b i t a d a E m a n u e l e F i a n o . " T u t t a l a s o l i d a r i e t à a L e l e F i a n o a c u i o g g i è s t a t o i m p e d i t o d i p a r l a r e , d a p a r t e d i s q u a d r i s t i s e d i c e n t i c o m u n i s t i , a d u n i n c o n t r o a l l ’ U n i v e r s i t à d i V e n e z i a , p e r a l t r o i n v i t a t o d a u n a a s s o c i a z i o n e s t u d e n t e s c a . V i e n e d a p i a n g e r e a r i c o r d a r e c h e l ’ u l t i m o F i a n o c h e n o n p o t é p a r l a r e i n u n a s c u o l a f u p r o p r i o s u o p a p à : e r a i l 1 9 3 8 e v e n i v a n o p r o m u l g a t e l e l e g g i r a z z i a l i , d a l r e g i m e f a s c i s t a " , a g g i u n g e l ' e u r o d e p u t a t o e p r e s i d e n t e d e l P d .