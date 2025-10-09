R o m a , 9 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " L a g i o i a c h e v e d i a m o n e l l e i m m a g i n i d e l l a f e s t a a G a z a a l l ' a n n u n c i o d e l l ' a c c o r d o r a g g i u n t o è l a n o s t r a g i o i a . D o p o d u e a n n i d i g e n o c i d i o , d i f a m e , d i s o f f e r e n z e i n d i c i b i l i , i l p o p o l o d e l l a S t r i s c i a t o r n a a r e s p i r a r e e a v e d e r e u n o s p i r a g l i o d i l u c e a l l ' o r i z z o n t e . E , f i n a l m e n t e , g l i o s t a g g i b a r b a r a m e n t e r a p i t i e i m p r i g i o n a t i d a H a m a s p o s s o n o t o r n a r e a l l e l o r o f a m i g l i e . L ' a p e r t u r a d e i v a l i c h i p e r l ' i n g r e s s o d e i c a m i o n c a r i c h i d i a i u t i p e r m e t t e r à d i s f a m a r e l a p o p o l a z i o n e d i G a z a r i d o t t a a l l o s t r e m o . Q u e s t o a c c o r d o d e r i v a d a l l o s f o r z o d e i n e g o z i a t o r i e d è a n c h e i l f r u t t o d e l l e s t r a o r d i n a r i e m o b i l i t a z i o n i c h e d a m o l t i m e s i p o r t a n o m i l i o n i e m i l i o n i d i p e r s o n e n e l l e p i a z z e d i t u t t o i l m o n d o c o n t r o l e p o l i t i c h e c r i m i n a l i d i N e t a n y a h u , i n c l u s a l ' I t a l i a c h e h a v i s t o m a n i f e s t a z i o n i o c e a n i c h e . M a n i f e s t a z i o n i c h e h a n n o m e s s o a l l e s t r e t t e i G o v e r n i , c o m p r e s o q u e l l o i t a l i a n o , c h e h a n n o s o s t e n u t o s e m p r e I s r a e l e . N o n è i l m o m e n t o d i a b b a s s a r e l ' a t t e n z i o n e : è s o l o u n p r i m o p a s s o e , p u r t r o p p o , m o l t e v o l t e a b b i a m o a s s i s t i t o a d a c c o r d i d i s a t t e s i c h e l a s c i a v a n o d i n u o v o s p a z i o a l l e b o m b e " . L o a f f e r m a L a u r a B o l d r i n i , d e p u t a t a P d e p r e s i d e n t e d e l C o m i t a t o p e r m a n e n t e d e l l a C a m e r a s u i d i r i t t i u m a n i n e l m o n d o . " A n c h e q u e s t a m a t t i n a , d o p o l ' a n n u n c i o d e l l a t r e g u a , I s r a e l e h a c o n t i n u a t o a b o m b a r d a r e G a z a . S a r à u n a t r e g u a - a g g i u n g e l ' e x p r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a - c h e d o v r à d i v e n t a r e l a p a c e c h e n o n c ' è a n c o r a . B i s o g n a f e r m a r e l a v i o l e n t a p o l i t i c a d i a n n e s s i o n e d i N e t a n y a h u i n C i s g i o r d a n i a e , s o p r a t t u t t o , b i s o g n a b a t t e r s i p e r i l d i r i t t o a l l ' a u t o d e t e r m i n a z i o n e d e l p o p o l o p a l e s t i n e s e . P e r c h é s o l o q u a n d o c i s a r à u n o S t a t o d i P a l e s t i n a l i b e r o e i n d i p e n d e n t e , a c c a n t o a l l o S t a t o d i I s r a e l e , c i s a r à s i c u r e z z a e p a c e p e r e n t r a m b i i p o p o l i " .