R o m a , 2 8 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " S o l i d a r i e t à a E m a n u e l e F i a n o a c u i è s t a t o i m p e d i t o d i p a r l a r e a l l ' u n i v e r s i t à C a ' F o s c a r i d i V e n e z i a . È n o t o c h e l e n o s t r e p o s i z i o n i s u l l a p o l i t i c a d i I s r a e l e e s u q u a n t o a c c a d e a G a z a e i n C i s g i o r d a n i a s o n o d i v e r g e n t i a l p u n t o d a a v e r e p o r t a t o F i a n o a d a t t a c c a r m i p u b b l i c a m e n t e . M a s o n o f o r t e m e n t e c o n v i n t a c h e i n u n p a e s e d e m o c r a t i c o o g n u n o d e v e a v e r e l a p o s s i b i l i t à d i e s p r i m e r e p a c i f i c a m e n t e l a p r o p r i a p o s i z i o n e e i l c o n f r o n t o d e v e m a n t e n e r e t o n i c i v i l i " . C o s ì L a u r a B o l d r i n i , d e p u t a t a P d e p r e s i d e n t e d e l c o m i t a t o p e r m a n e n t e d e l l a C a m e r a s u i d i r i t t i u m a n i n e l m o n d o .