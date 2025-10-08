R o m a , 8 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " I l r a c c o n t o c h e l e d o t t o r e s s e T a n y a H a j - H a s s a n , p e d i a t r a s t a t u n i t e n s e , e D e i r d e N u n a n , c h i r u r g a o r t o p e d i c a c a n a d e s e , e n t r a m b e d a p o c o r i e n t r a t e d a G a z a , è d r a m m a t i c o e s c o n v o l g e n t e . N o n o s t a n t e s i a l ' u n a c h e l ' a l t r a a b b i a n o e s p e r i e n z a d i i n t e r v e n t i i n t e a t r i d i g u e r r a , e n t r a m b e h a n n o p a r l a t o d i f e r i t e s u i b a m b i n i ' d i g r a v i t à m a i v i s t a ' . L e b a m b i n e e i b a m b i n i s o n o p a r t i c o l a r m e n t e c o l p i t i d a l l e a z i o n i d e l l ' e s e r c i t o i s r a e l i a n o a G a z a . M o l t i a r r i v a n o c o n f e r i t e d i a r m a d a f u o c o a l l a t e s t a , a r t i s m e m b r a t i , v o l t i b r u c i a t i e f o r t e m e n t e d e n u t r i t i . E l a c o n t i n u a , c o s t a n t e d i s t r u z i o n e d e g l i o s p e d a l i e d e i m a c c h i n a r i r e n d e d i f f i c i l e q u a n d o n o n i m p o s s i b i l e , c u r a r l i c o m e s a r e b b e n e c e s s a r i o f a r e " . C o s ì l a p r e s i d e n t e d e l C o m i t a t o p e r m a n e n t e d e l l a C a m e r a s u i d i r i t t i u m a n i n e l m o n d o , L a u r a B o l d r i n i , a m a r g i n e d e l l ' a u d i z i o n e d i o g g i p o m e r i g g i o d e l l e d u e d o t t o r e s s e . " L e d o t t o r e s s e - p r o s e g u e - s o n o s t a t e c o s t r e t t e a i n v e n t a r s i n u o v e c a t e g o r i e p e r c l a s s i f i c a r e i b a m b i n i . M o l t i d i l o r o s o n o ' b a m b i n i s o p r a v v i s s u t i s e n z a f a m i g l i a ' p e r c h é q u a n d o a r r i v a n o i n o s p e d a l e , n o n c i s o n o a d u l t i c h e l i p o s s a n o a s s i s t e r e d a t o c h e s p e s s o l e l o r o f a m i g l i e s o n o s t a t e s t e r m i n a t e e q u e s t o r e n d e a n c h e d i f f i c i l e r i s a l i r e a l l a l o r o i d e n t i t à . C h e f i n e f a n n o q u e s t i p i c c o l i , u n a v o l t a c u r a t i ? A G a z a n e s s u n o s p e d a l e è p i ù c o m p l e t a m e n t e o p e r a t i v o e l ' I d f i m p e d i s c e a r e s p i r a t o r i e a i n c u b a t r i c i d i e n t r a r e n e l l a S t r i s c i a e a q u e i p o c h i r i m a s t i n e l l a z o n a n o r d , q u a s i d e l t u t t o e v a c u a t a , d i e s s e r e t r a s f e r i t i a l s u d . I m e d i c i v e n g o n o a r r e s t a t i c o n l ' a c c u s a d i c u r a r e i m i l i z i a n i d i H a m a s , t o r t u r a t i e p o i r i l a s c i a t i . N o n o s t a n t e q u e s t o t o r n a n o a l a v o r a r e s e n z a s o s t a " . " M a n e s s u n o è p i ù i n g r a d o d i a s s i s t e r e i p i c c o l i l e c u i f e r i t e e i c u i t r a u m i r i c h i e d o n o c u r e p r o l u n g a t e n e l t e m p o . ' O g n i s t r u t t u r a d i t u t e l a d e i b a m b i n i è s t a t a d i s t r u t t a , v i v o n o n e l l e t e n d e c h e n o n s o n o s i c u r e ' h a n n o d e t t o T a n y a H a j - H a s s a n e D e i r d e N u n a n . I n u n a s i t u a z i o n e t a n t o d i s a s t r o s a , l e e v a c u a z i o n i m e d i c h e s a l v a n o v i t e , m a s o l o p o c h i s s i m e p e r s o n e r i e s c o n o a d a c c e d e r v i " . " Q u e s t a f o r m a d i i m p u n i t à s i d i f f o n d e r à o v u n q u e , i l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e e i l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e u m a n i t a r i o s o n o a r i s c h i o " , c o n c l u d e .