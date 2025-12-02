R o m a , 2 d i c ( A d n k r o n o s ) - " A b u M a z e n r e c e n t e m e n t e è v e n u t o i n I t a l i a m a l a p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o g l i h a d e t t o c h e p r i m a d e l r i c o n o s c i m e n t o d e l l o S t a t o d i P a l e s t i n a c i d e v o n o e s s e r e d e l l e c o n d i z i o n i , c h e è a s s u r d o c o m e r a g i o n a m e n t o . D o p o d i c h e A b u M a z e n è s t a t o i n v i t a t o d i n u o v o , c i a u g u r i a m o c h e l a p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o l o a b b i a i n v i t a t o p e r d a r g l i l a b u o n a n o t i z i a , e c i o à c h e l ' I t a l i a f i n a l m e n t e r i c o n o s c e l o S t a t o d i P a l e s t i n a " . L o h a d e t t o l a d e p u t a t a d e l P d L a u r a B o l d r i n i a l l a p r e s e n t a z i o n e d e g l i e s i t i d e l l a m i s s i o n e d e i d e p u t a t i d e m i n C i s g i o r d a n i a a p r o p o s i t o d e l l a p r o s s i m a m i s s i o n e d i A b u M a z e n i n I t a l i a , a p a l a z z o C h i g i e a d A t r e j u , p e r i n c o n t r a r e l a p r e m i e r .