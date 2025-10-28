R o m a , 2 8 o t t ( A d n k r o n o s ) - " V o g l i o e s p r i m e r e l a s o l i d a r i e t à m i a p e r s o n a l e e q u e l l a d i t u t t o i l g r u p p o d e l P d a l S e n a t o a L e l e F i a n o . Q u a n t o a v v e n u t o a l l ' U n i v e r s i t à C a ' F o s c a r i d i V e n e z i a è u n f a t t o g r a v e c h e n o n p o s s i a m o e d o b b i a m o s o t t o v a l u t a r e . L e u n i v e r s i t à c o s t i t u i s c o n o l o s p a z i o d e l c o n f r o n t o , d e l l ’ a c q u i s i z i o n e d e l s a p e r e e d e l l a s t o r i a . P e r q u e s t o d e v o n o r i m a n e r e l u o g h i a p e r t i e l i b e r i . N e s s u n o p u ò p e r m e t t e r s i d i i m p e d i r e a q u a l c u n o d i p a r l a r e e d i e s p r i m e r s i . I l r i s c h i o , s t o r i c o e a n t i c o , d e l l ’ a n t i s e m i t i s m o v a r e s p i n t o p r o p r i o a p a r t i r e d a i l u o g h i d e l s a p e r e e d e l l a c o n o s c e n z a ” . C o s ì i l p r e s i d e n t e d e i s e n a t o r i d e l P d F r a n c e s c o B o c c i a .