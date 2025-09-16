R o m a , 1 6 s e t . ( A d n k r o n o s ) - “ G a z a o g g i n o n è s o l o u n a f e r i t a a p e r t a i n M e d i o O r i e n t e , G a z a o g g i è l a m i s u r a p u r t r o p p o d r a m m a t i c a m e n t e i n a d e g u a t a d e l l a n o s t r a u m a n i t à , d o v r e i d i r e d i s u m a n i t à . S o t t o q u e l l e m a c e r i e e s o t t o q u e l l ’ a s s e d i o d e l q u a l e o r a N e t a n y a h u , u n p r i m o m i n i s t r o c r i m i n a l e r i c e r c a t o d a l l a C o r t e p e n a l e i n t e r n a z i o n a l e , s a r à s o d d i s f a t t o , n o n m u o r e s o l o u n p o p o l o , m a u n ’ i d e a d i c i v i l t à e s e n o i t a c c i a m o m e r i t i a m o d i e s s e r e c o n d a n n a t i d a l l a s t o r i a . N o i i n s i l e n z i o n o n r e s t i a m o " . L o h a d e t t o i l s e n a t o r e F r a n c e s c o B o c c i a , p r e s i d e n t e d e l g r u p p o d e l P d . " A G a z a n o n c i s o n o p i ù c a s e , n o n c i s o n o p i ù s c u o l e , n o n c i s o n o p i ù o s p e d a l i , c i s o n o b a m b i n i c h e i m p a r a n o t r o p p o p r e s t o i l s i g n i f i c a t o d e l l a p a r o l a m o r t e . E s e r e s t i a m o i n s i l e n z i o d i v e n t i a m o c o m p l i c i d i q u e s t o g e n o c i d i o , p e r c h é l e p a r o l e h a n n o u n v a l o r e . N o i c h i e d i a m o a l g o v e r n o e a l l a m a g g i o r a n z a d i v e n i r e i n a u l a e d i v o t a r e s u u n a c o m u n i c a z i o n e , i l P a r l a m e n t o h a i l d o v e r e e s p r i m e r s i , v o g l i a m o s a p e r e d a c h e p a r t e s t a l ’ I t a l i a ” . “ A G a z a , d u e m i l i o n i e 2 0 0 m i l a p e r s o n e n o n c i s o n o p i ù – h a d e t t o a n c o r a B o c c i a - n o n s i s a d o v e s i a n o . N o i a b b i a m o l a n e c e s s i t à d i d i s c u t e r e d i t u t t o q u e s t o i n A u l a p r i m a d e l p r o s s i m o C o n s i g l i o e u r o p e o . V a f a t t o c o n u r g e n z a , p e r c h é v o g l i a m o e s s e r e s i c u r i c h e l e p r o p o s t e c h e d o m a n i m a t t i n a , i n m o d o t a r d i v o , l a C o m m i s s i o n e e u r o p e a f a r à , d a i c o n g e l a m e n t i d e i f o n d i b i l a t e r a l i a l b l o c c o d e g l i a c c o r d i c o n I s r a e l e , f i n o a l l e s a n z i o n i m i r a t e c o n t r o i m i n i s t r i e i c o l o n i v i o l e n t i s i a n o s o s t e n u t e d a q u e s t o P a r l a m e n t o ” .