R o m a , 2 6 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " L e d i c h i a r a z i o n i d e l s e n a t o r e G a s p a r r i s o n o g r a v i e i n a c c e t t a b i l i . M e t t e r e s u l l o s t e s s o p i a n o l ' a p p e l l o d e l P r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , c o n u n ' o r g a n i z z a z i o n e t e r r o r i s t i c a c o m e H a m a s , n o n è u n a p r o v o c a z i o n e v e r s o i l P d m a è u n a t t o d i i r r e s p o n s a b i l i t à p o l i t i c a c h e o f f e n d e l e i s t i t u z i o n i e a v v e l e n a i l c o n f r o n t o p u b b l i c o " . C o s ì F r a n c e s c o B o c c i a , p r e s i d e n t e d e i S e n a t o r i d e l P a r t i t o D e m o c r a t i c o , i n t e r v e n e n d o a l l a F e s t a d e l l ' u n i t à d e l P d d i C o r a t o ( B a r i ) . " I l P a r t i t o D e m o c r a t i c o n o n a c c e t t a l e z i o n i d i l e a l t à c o s t i t u z i o n a l e d a c h i u t i l i z z a u n a p p e l l o d e l C a p o d e l l o S t a t o c h e h a r i c o n o s c i u t o i l g r a n d e v a l o r e u m a n i t a r i o d e l l a G l o b a l S u m u d F l o t i l l a , p e r c o l p i r e g l i a v v e r s a r i p o l i t i c i . I l P r e s i d e n t e M a t t a r e l l a n o n p u ò e s s e r e t r a s c i n a t o i n u n a p o l e m i c a d i p a r t e , t a n t o m e n o c o n p a r a g o n i i n a c c e t t a b i l i e o l t r a g g i o s i . N o i r i v e n d i c h i a m o c o n c h i a r e z z a l e r a g i o n i d e l n o s t r o s o s t e g n o a l l a G l o b a l S u m u d F l o t i l l a : p e r c h é l ' I t a l i a n o n p u ò r e s t a r e i n e r t e d i f r o n t e a l g e n o c i d i o p e r p e t r a t o d a l g o v e r n o N e t a n y a h u a G a z a , e p e r c h é l ' i n a t t i v i t à , l ' i n d i f f e r e n z a e l ' i g n a v i a d e l g o v e r n o M e l o n i h a n n o r e s o i l n o s t r o P a e s e m a r g i n a l e e s i l e n z i o s o d a v a n t i a u n a t r a g e d i a u m a n i t a r i a s e n z a p r e c e d e n t i . G a s p a r r i , c o n l e s u e p a r o l e , n o n s o l o i n s u l t a i l P d m a i n d e b o l i s c e i l r i s p e t t o d o v u t o a l l e i s t i t u z i o n i r e p u b b l i c a n e . E d è q u e s t o i l s e g n o p i ù e v i d e n t e d e l l a d e r i v a i r r e s p o n s a b i l e d i u n a d e s t r a c h e h a s m a r r i t o i l s e n s o d e l l e i s t i t u z i o n i . C h i è s a l i t o s u q u e l l e b a r c h e l o h a f a t t o c o n u n s e n s o d i u m a n i t à e s o l i d a r i e t à c h e m o l t i h a n n o s m a r r i t o e v a s o l o r i s p e t t a t o " . " Q u a l u n q u e d e c i s i o n e p r e n d a n o n o i s a r e m o s e m p r e c o n l o r o , a n c h e s e q u a n d o i l c a p o d e l l o S t a t o p a r l a m e r i t a l a m a s s i m a a t t e n z i o n e e s o n o s i c u r o c h e p u r e s s e n d o r a p p r e s e n t a t i b e n 4 4 p a e s i l a v a l u t a z i o n e s a r à a t t e n t a . C e r t o , i l p e s s i m o i n t e r v e n t o d i N e t a n y a h u o g g i a l l ' O n u c o n f e r m a c h e s e n z a u n a r e a z i o n e d e i g r a n d i p a e s i e d i c h i d e t i e n e i l p o t e r e p e r c o n t r a s t a r l o , q u e s t a c a t a s t r o f e n o n s i f e r m e r à e p o i n o n c i s i p u ò m e r a v i g l i a r e s e i t a n t i l i b e r i c i t t a d i n i d i o g n i p a r t e d e l m o n d o ' s e n z a p o t e r e ' s i m e t t o n o i n s i e m e e s i t e n g o n o p e r m a n o p e r f e r m a r e q u e s t a t r a g e d i a " .