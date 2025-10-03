R o m a , 3 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " A r r i v a n o t i z i a d a l m i n i s t e r o d e g l i E s t e r i i s r a e l i a n o c h e n e s s u n a d e l l e 4 0 i m b a r c a z i o n i d e l l a G l o b a l S u m u d F l o t i l l a t r a s p o r t a v a a i u t i u m a n i t a r i . S e l a n o t i z i a f o s s e c o n f e r m a t a , o c o m u n q u e s e f o s s e a c c e r t a t o c h e c ’ e r a n o p o c h i s s i m i a i u t i a b o r d o , s a r e b b e e v i d e n t e c h e l a F l o t i l l a e r a s o l t a n t o u n ’ i n i z i a t i v a p r o p a g a n d i s t i c a i l c u i r e a l e o b i e t t i v o n o n è m a i s t a t o q u e l l o d i p o r t a r e a i u t i a l l a p o p o l a z i o n e d i G a z a " . C o s ì i l c a p o g r u p p o d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a a l l a C a m e r a d e i d e p u t a t i G a l e a z z o B i g n a m i . " F r a t e l l i d ’ I t a l i a a v e v a d e n u n c i a t o s u b i t o l a s t r u m e n t a l i z z a z i o n e p o l i t i c a d e l l a t r a g e d i a d i G a z a d a p a r t e d e l l a F l o t i l l a e d e l l a s i n i s t r a e q u e s t a n o t i z i a n o n f a r e b b e c h e c o n f e r m a r l a , c h i a r e n d o a n c h e p e r c h é s i è i m p e d i t o i n o g n i m o d o u n a c c o r d o c o n i l P a t r i a r c a t o d i G e r u s a l e m m e " , c o n c l u d e .