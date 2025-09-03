R o m a , 3 s e t . ( A d n k r o n o s ) - “ L ’ a l l o n t a n a m e n t o d e i g i o r n a l i s t i d e I l T e m p o d a l l a c o n f e r e n z a s t a m p a s u l l a G l o b a l S u m u d F l o t i l l a o r g a n i z z a t a d a l M o v i m e n t o 5 S t e l l e a l S e n a t o r a p p r e s e n t a u n e p i s o d i o g r a v i s s i m o e s e n z a p r e c e d e n t i . I m p e d i r e l ’ a c c e s s o a u n a t e s t a t a p e r e v i t a r e d o m a n d e ' s c o m o d e ' n o n è s o l t a n t o u n a m a n c a n z a d i r i s p e t t o v e r s o c h i s v o l g e i l p r o p r i o m e s t i e r e c o n r i g o r e , m a è u n v e r o e p r o p r i o a t t o d i c e n s u r a . I l M o v i m e n t o 5 S t e l l e d e v e a s s u m e r s i l a r e s p o n s a b i l i t à d i q u a n t o a c c a d u t o e s p i e g a r e p u b b l i c a m e n t e l e r a g i o n i d i q u e s t a e s c l u s i o n e i m m o t i v a t a . N o n s i p u ò i n v o c a r e i l p l u r a l i s m o q u a n d o s i a p r o n o l e i s t i t u z i o n i a s o g g e t t i c o n t i g u i a r e a l t à o p a c h e e , n e l l o s t e s s o t e m p o , n e g a r l o a g i o r n a l i s t i c h e c o n d u c o n o i n c h i e s t e s c o m o d e . F r a t e l l i d ’ I t a l i a s a r à s e m p r e a l f i a n c o d e l l a l i b e r t à d i s t a m p a e c o n t r o o g n i t e n t a t i v o d i i m b a v a g l i a r e l ’ i n f o r m a z i o n e ” . L o d i c h i a r a G a l e a z z o B i g n a m i , c a p o g r u p p o d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a a l l a C a m e r a d e i d e p u t a t i .