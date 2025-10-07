R o m a , 7 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - “ P e n s a v a m o c h e d o p o l a S h o a n o n d o v e s s e p i ù a c c a d e r e : m a i p i ù , d i c e v a m o t u t t i . E d i n v e c e è a c c a d u t o d i n u o v o , i l 7 o t t o b r e h a c o l p i t o a m o r t e l e n o s t r e c o s c i e n z e e l a n o s t r a m e m o r i a . E p p u r e i n q u e s t i l u n g h i m e s i , s p e s s o i l 7 o t t o b r e è s t a t o c o m e d i m e n t i c a t o , n e l s u c c e d e r s i d e g l i a v v e n i m e n t i d i g u e r r a . I l m i g l i o r m o d o p e r r i c o r d a r e q u e s t a t r i s t e r i c o r r e n z a è s p e r a r e n e l p r o c e s s o d i p a c e i n a t t o a S h a r m e l S h e i k , n e l l a l i b e r a z i o n e d e g l i o s t a g g i e i n u n a p a c e d u r a t u r a ” . C o s ì l a s e n a t r i c e M i c h a e l a B i a n c o f i o r e , p r e s i d e n t e d e l G r u p p o c i v i c i d ’ I t a l i a , N m , U d c , M a i e , i n t e r v e n e n d o i n a u l a d u r a n t e l a c o m m e m o r a z i o n e d e l 7 o t t o b r e .