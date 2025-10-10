R o m a , 1 0 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " L ’ a v v i o d e l r i t i r o d e i m i l i t a r i d i I d f n e l l a S t r i s c i a d i G a z a è i l p r i m o , t a n g i b i l e e f f e t t o s u l l ’ a c c o r d o i n t o r n o a l p i a n o d i T r u m p . A t t e n d i a m o a n c h e n o i , d a q u e s t a p a r t e d e l m o n d o , d i v e d e r e l e i m m a g i n i d e g l i o s t a g g i i s r a e l i a n i c h e n e i p r o s s i m i g i o r n i s a r a n n o r e s t i t u i t i a l l e l o r o f a m i g l i e . S a r à u n m o m e n t o s e g n a n t e , a p r i m a c h i u s u r a d i u n a s t a g i o n e t e r r i b i l e i n i z i a t a c o n u n a t t o d i g u e r r a i d e o l o g i c a , l ’ a t t a c c o d e l 7 o t t o b r e 2 0 2 3 d a p a r t e d i H a m a s . E s i e n t r e r à n e l l e a l t r e f a s i d e l p i a n o , l e p i ù d i f f i c i l i d a r e a l i z z a r e , p e r c h é g u a r d a n o a l l a p r o s p e t t i v a " . C o s ì i n u n a n o t a D e b o r a h B e r g a m i n i , v i c e s e g r e t a r i o n a z i o n a l e e r e s p o n s a b i l e E s t e r i d i F o r z a I t a l i a . " S a n G i o v a n n i P a o l o I I s c r i s s e c h e p a c e n o n è s o l t a n t o a s s e n z a d i g u e r r a , m a r e a l i z z a z i o n e d e l l e c o n d i z i o n i a f f i n c h é l a g u e r r a n o n s i r i p r e s e n t i . L a p a c e q u i n d i n o n è u n d a t o s t a t i c o , m a u n p e r c o r s o c u i t u t t i , i n O c c i d e n t e , d e v o n o c o n c o r r e r e . C o m e h a o s s e r v a t o s t a m a t t i n a i l m i n i s t r o T a j a n i , l ’ I t a l i a i n q u e s t o s e n s o p o t r à f a r e m o l t o , p e r g a r a n t i r e l a s i c u r e z z a n e l l ’ a r e a e a v v i a r e l a s o c i e t à p a l e s t i n e s e v e r s o u n f u t u r o d i r i c o s t r u z i o n e c i v i l e , b a s a t o s u l l a d i g n i t à , i l l a v o r o , i l r i p u d i o d e l f o n d a m e n t a l i s m o . S e r v i r à m o l t o t e m p o , m a è u n a m i s s i o n e c u i n e s s u n o d e v e s o t t r a r r e . S o p r a t t u t t o l e o p i n i o n i p u b b l i c h e o c c i d e n t a l i . M o l t o d i q u e l l o c h e a b b i a m o v i s t o i n q u e s t i m e s i è i n a c c e t t a b i l e . I n s i s t e r e c o n l e p i a z z e i d e o l o g i c h e s a r e b b e i l p e g g i o r s e r v i z i o p o s s i b i l e a l l a c o s t r u z i o n e d e l p e r c o r s o d i p a c e " , c o n c l u d e .