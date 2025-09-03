R o m a , 3 s e t . ( A d n k r o n o s ) - “ D a i G i o v a n i d e m o c r a t i c i d i V i t e r b o a r r i v a u n ’ i n i z i a t i v a g r a v e e i n q u a l i f i c a b i l e . I l m i n i s t r o d e g l i E s t e r i T a j a n i s a r à p r e s e n t e i n c i t t à i n o c c a s i o n e d e l l a F e s t a d i S a n t a R o s a e g l i j u n i o r e s l o c a l i d e l P d h a n n o d e c i s o d i ‘ a c c o g l i e r l o ’ c o n u n m a n i f e s t o i n s u l t a n t e e o f f e n s i v o " . L o a f f e r m a D e b o r a h B e r g a m i n i , v i c e s e g r e t a r i o n a z i o n a l e d i F o r z a I t a l i a e r e s p o n s a b i l e d e l d i p a r t i m e n t o E s t e r i d e l p a r t i t o . " A l n o s t r o s e g r e t a r i o v a l a p i e n a s o l i d a r i e t à . S c o n c e r t a c o m e i l P d , p a r t i t o c h e d a s e m p r e s i a u t o a t t r i b u i s c e u n o s p i c c a t o s e n s o d e l l e i s t i t u z i o n i , c o n s e n t a c h e i l s u o ‘ v i v a i o ’ m a t u r i n e l s o l c o d e l l ’ i n v e t t i v a p i ù b e c e r a . C i a u g u r i a m o - c o n c l u d e B e r g a m i n i - c h e i v e r t i c i D e m , r e g i o n a l i e n a z i o n a l i , p r e n d a n o l e d i s t a n z e e , s e n e s o n o c a p a c i , i m p a r t i s c a n o a i l o r o g i o v a n i q u a l c h e l e z i o n e d i c o n v i v e n z a c i v i l e ” .