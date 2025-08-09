R o m a , 9 a g o . ( A d n k r o n o s ) - “ I m i n i s t r i d e g l i E s t e r i d i I t a l i a , A u s t r a l i a , G e r m a n i a , N u o v a Z e l a n d a e R e g n o U n i t o f i r m a n o u n a n o t a c o n g i u n t a p e r d i r e n o a l p i a n o d i o c c u p a z i o n e s u l a r g a s c a l a d i I s r a e l e a G a z a , d e l i b e r a t o d a l g o v e r n o N e t a n y a h u . I l n o s t r o G o v e r n o , c o n i l m i n i s t r o A n t o n i o T a j a n i q u o t i d i a n a m e n t e i n p r i m a l i n e a , è f o r t e m e n t e i m p e g n a t o p e r e v i t a r e u n ’ e v o l u z i o n e d e l l a c r i s i c h e p o r t e r e b b e u n ’ e n o r m e p e r d i t a d i v i t e u m a n e e u n a g g r a v a m e n t o d e l l a c a t a s t r o f e u m a n i t a r i a i n a t t o . I n q u e s t o s e n s o , c i c o n f e r m i a m o i n t e r l o c u t o r i i r r i n u n c i a b i l i n e l c o n t e s t o i n t e r n a z i o n a l e . P e r n o i , i l c a s s a t e i l f u o c o r e s t a l a p r i o r i t à i r r i n u n c i a b i l e ” . L o a f f e r m a D e b o r a h B e r g a m i n i , v i c e s e g r e t a r i a d i F o r z a I t a l i a e r e s p o n s a b i l e d i p a r t i m e n t o E s t e r i F i .