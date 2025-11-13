T e l A v i v , 1 3 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " T r a s f e r i r e i l c o n t r o l l o d e l l a s i c u r e z z a a G a z a a f o r z e m u l t i n a z i o n a l i , a l c u n e d e l l e q u a l i o s t i l i , c o m e l a T u r c h i a , m e t t e a r e p e n t a g l i o l a s i c u r e z z a d i I s r a e l e . T r a s f e r i r e i l c o n t r o l l o d e l n o s t r o d e s t i n o a l Q a t a r f i n a n z i a t o d a H a m a s e a E r d o g a n è c o m e s e O s l o f o s s e s o t t o s t e r o i d i " . L o h a d e t t o l ' e x p r i m o m i n i s t r o N a f t a l i B e n n e t t i n u n a d i c h i a r a z i o n e r i p o r t a t a d a i m e d i a e b r a i c i , r i f e r e n d o s i a l r u o l o d e l Q a t a r c o m e m e d i a t o r e c h i a v e n e l l ' a c c o r d o d e l m e s e s c o r s o , c h e d o v r e b b e p o r r e f i n e a l l a g u e r r a a G a z a . B e n n e t h a c h i e s t o a n c h e l a d i v u l g a z i o n e d e l l e c o n c e s s i o n i f a t t e d a I s r a e l e n e l l ' a m b i t o d e l l ' a c c o r d o d i t r e g u a . " S e c ' è u n a l e z i o n e c h e c i è r i m a s t a i m p r e s s a d a l f a l l i m e n t o d e l 7 o t t o b r e , è c h e n o n d o b b i a m o a d d o r m e n t a r c i e s p e r a r e n e l m e g l i o " , h a a g g i u n t o . " L e I d f d e v o n o a v e r e l a l i b e r t à d i a g i r e i n o g n i m o m e n t o . L o S t a t o d i I s r a e l e n o n è u n p r o t e t t o r a t o " .