R o m a , 2 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " I l p i a n o d i p a c e i s r a e l o - p a l e s t i n e s e , p r o m o s s o d a g l i S t a t i U n i t i e c o n d i v i s o d a t u t t i i p r i n c i p a l i a t t o r i i n t e r n a z i o n a l i , d a i P a e s i a r a b i r i u n i t i n e l l a L e g a A r a b a a l l ’ U n i o n e E u r o p e a , d a l l a S a n t a S e d e f i n o a l l a T u r c h i a e a l l a s t e s s a A u t o r i t à N a z i o n a l e P a l e s t i n e s e , r a p p r e s e n t a o g g i u n r a r o e i m p o r t a n t e p u n t o d i c o n v e r g e n z a p e r a v v i a r e u n p e r c o r s o d i s t a b i l i t à i n M e d i o O r i e n t e " . C o s ì i l s e n a t o r e M i c h e l e B a r c a i u o l o , c a p o g r u p p o d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a i n c o m m i s s i o n e E s t e r i e D i f e s a . " E p p u r e , n o n o s t a n t e q u e s t o c o n s e n s o l a r g h i s s i m o e t r a s v e r s a l e - p r o s e g u e - l a s i n i s t r a i t a l i a n a h a s c e l t o d i n o n s o s t e n e r e l e r i s o l u z i o n i p r e s e n t a t e d a l l a m a g g i o r a n z a , a s t e n e n d o s i i n P a r l a m e n t o . U n a t t e g g i a m e n t o g r a v e e i r r e s p o n s a b i l e , c h e d i m o s t r a c o m e i l P a r t i t o d e m o c r a t i c o e i s u o i a l l e a t i n o n s a p p i a n o a n d a r e o l t r e l a p r o p a g a n d a i n t e r n a e i c a l c o l i p o l i t i c i d i p i c c o l o c a b o t a g g i o . M e n t r e i l m o n d o i n t e r o s i m u o v e n e l l a d i r e z i o n e d e l l a p a c e , l a s i n i s t r a i t a l i a n a s i a r r o c c a i n u n a p o s i z i o n e i n c o m p r e n s i b i l e e d a n n o s a , i s o l a n d o s i n o n s o l o d a l G o v e r n o m a d a l l ’ i n t e r a c o m u n i t à i n t e r n a z i o n a l e . È l ’ e n n e s i m a c o n f e r m a d i u n a f o r z a p o l i t i c a c h e , p u r d i n o n r i c o n o s c e r e i m e r i t i d e l l a m a g g i o r a n z a e p u r d i c o n t r a p p o r s i a l G o v e r n o , a r r i v a a n e g a r e p e r s i n o i l v a l o r e d i u n p i a n o c h e o f f r e p r o s p e t t i v e d i d i a l o g o e d i p a c i f i c a z i o n e r i c o n o s c i u t e d a t u t t i " . " V e d e r e u n a c o s ì a m p i a c o n d i v i s i o n e s u u n p i a n o d i p a c e , c h e p e r s i n o H a m a s s t a v a l u t a n d o , e c o n s t a t a r e a l l o s t e s s o t e m p o c h e t r a i b a n c h i d e l M o v i m e n t o 5 s t e l l e c ’ è c h i h a v o t a t o c o n t r o , n o n è s o l o s u r r e a l e : è a g g h i a c c i a n t e . C i ò c h e f a r a b b r i v i d i r e è i l c i n i s m o d i c h i , d a d u e a n n i , s t r u m e n t a l i z z a l e v i t t i m e d i G a z a p e r a t t a c c a r e i l g o v e r n o i t a l i a n o e p o i , d i f r o n t e a u n a v e r a o c c a s i o n e p e r f e r m a r e i m a s s a c r i , s i a s t i e n e o a d d i r i t t u r a v o t a c o n t r o . E c o s ì , m e n t r e i l m i n i s t r o T a j a n i a n n u n c i a c h e g i à d o m a n i a r r i v e r a n n o i p r i m i r i m p a t r i , E l l y S c h l e i n n o n t r o v a d i m e g l i o c h e l a n c i a r e a t t a c c h i s c o m p o s t i a l p r e m i e r e f o r s e l a c h i a v e d i t u t t o s t a p r o p r i o i n q u e s t a v i s i o n e o t t u s a e p o p u l i s t a . L a p a c e n o n p u ò e n o n d e v e e s s e r e o g g e t t o d i t a t t i c i s m i d a o p p o s i z i o n e . I n u n m o m e n t o c o s ì d e l i c a t o , l a s i n i s t r a h a p e r s o l ’ o c c a s i o n e d i d i m o s t r a r e s e n s o d i r e s p o n s a b i l i t à e d i s t a r e d a l l a p a r t e d e l l ’ I t a l i a e d e l m o n d o c h e c h i e d e s t a b i l i t à e d i a l o g o . U n a s c e l t a m i o p e , c h e r i v e l a a n c o r a u n a v o l t a q u a n t o p o c o c o n t i p e r l a s i n i s t r a l a c o n c r e t e z z a d e i f a t t i r i s p e t t o a l l e c o n v e n i e n z e p o l i t i c h e d i p a r t i t o " , c o n c l u d e .