R o m a , 2 9 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " A c c u s a r e l ’ I t a l i a d i ‘ c o m p l i c i t à i n g e n o c i d i o ’ è u n a m e n z o g n a i n d e g n a e v e r g o g n o s a . F r a n c e s c a A l b a n e s e u s a l a s u a c a r i c a O n u c o m e u n m e g a f o n o p o l i t i c o , s t r a v o l g e n d o i l d i r i t t o e p i e g a n d o l o a l l ’ i d e o l o g i a a n t i - o c c i d e n t a l e . E t u t t o c i ò p r o p r i o m e n t r e l a l e g i t t i m i t à d e l s u o m a n d a t o è m e s s a i n d i s c u s s i o n e d a a n o m a l i e r e g i s t r a t e d a l l a ‘ U n W a t c h ’ . C o n s i m i l i a c c u s e , n o n s o l o o f f e n d e l ’ I t a l i a , m a d e l e g i t t i m a l e N a z i o n i U n i t e , t r a s f o r m a n d o u n r u o l o d i g a r a n z i a i n u n o s t r u m e n t o d i p r o p a g a n d a " . C o s ì A n t o n i o B a l d e l l i , d e p u t a t o d i F r a t e l l i d ' I t a l i a , a s e g u i t o d e l r a p p o r t o p r e s e n t a t o d a l l a r e l a t r i c e O n u . " A s p e t t i a m o d i v e d e r e s e l a s u a p r o s s i m a m o s s a s a r à q u e l l a s c e n d e r e i n p i a z z a c o n i p r o - P a l e s f i l a r e c o n t r o l e f o r z e d e l l ’ o r d i n e . L ’ I t a l i a s t a d a l l a p a r t e d e l d i r i t t o , d e l l a l i b e r t à e d i I s r a e l e . L ’ A l b a n e s e , i n v e c e , d a l l a p a r t e d e l l a m e n z o g n a " , c o n c l u d e .