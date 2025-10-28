R o m a , 2 8 o t t . ( A d n k r o n o s ) - V o r r e i d a r e l a m i a " s o l i d a r i e t à a l l ' o n o r e v o l e F i a n o , a c u i i e r i è s t a t o i m p e d i t o d i p a r l a r e a l l ' u n i v e r s i t à , l u o g o c h e d o v r e b b e e s s e r e d e p u t a t o a l c o n f r o n t o d e l l e i d e e . E a n c h e a l s e n a t o r e L i s e i , a l q u a l è s t a t o i m p e d i t o d i e n t r a r e i n u n a s c u o l a p e r u n c o n f r o n t o c i v i l e . S e g n a l i c h e c i d e v o n o f a r r i f l e t t e r e , p e r c h é c o l p i s c o n o l e d u e f o r z e p o l i t i c h e p r i n c i p a l i d e l p a e s e , s u p o s i z i o n i o p p o s t e . U n s e g n a l e d i a l l a r m e c h e t u t t i n o i e l e i s t i t u z i o n e n o n d o v r e m m o s o t t o v a l u t a r e " . C o s ì A l b e r t o B a l b o n i d i F r a t e l l i d ' I t a l i a , p r e s i d e n t e d e l l a c o m m i s s i o n e A f f a r i C o s t i t u z i o n a l i e r e l a t o r e d e l D d l s u l l a s e p a r a z i o n e d e l l e c a r r i e r e , i n a p e r t u r a d i s e d u t a a l S e n a t o d u r a n t e l a d i s c u s s i o n e g e n e r a l e s u l l a r i f o r m a d e l l a G i u s t i z i a .