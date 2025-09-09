R o m a , 9 s e t . ( A d n k r o n o s ) - A v s , P d e M 5 S h a n n o c h i e s t o i n a u l a a l l a C a m e r a c h e l a p r e m i e r G i o r g i a M e l o n i r i f e r i s c a " s u l l a p o s i z i o n e d e l g o v e r n o r i s p e t t o a l l ' a t t a c c o g r a v i s s i m o c o n t r o l a m i s s i o n e G l o b a l S u m u d F l o t i l l a " s t a n o t t e . U n a d e l l e n a v i , h a d e t t o L u a n a Z a n e l l a d i A v s , è s t a t a " l a n c i a t a e c o l p i t a d a u n m i s s i l e . E ' i n d i s p e n s a b i l e c i s i a u n a p r e s a d i p o s i z i o n e a l l ' a l t e z z a d e l l a s i t u a z i o n e " e d è " u n d o v e r e g a r a n t i r e u n a c o p e r t u r a d i p l o m a t i c a " . P e r i l P d è i n t e r v e n u t a L a u r a B o l d r i n i : " E l l y S c h l e i n h a s c r i t t o a l l a p r e s i d e n t e M e l o n i p e r c h i e d e r l e d i t u t e l a r e l a G l o b a l S u m u d F l o t i l l a . V e n g a i n a u l a e s p i e g h i c o m e i n t e n d e p r o t e g g e r e l e i t a l i a n e e g l i i t a l i a n i c h e s o n o s u q u e l l ' i m b a r c a z i o n e , a s s i e m e a q u a t t r o p a r l a m e n t a r i . A l m e n o d a T a j a n i c i a s p e t t i a m o c h e v e n g a a s p i e g a r e " . M e n t r e A n d r e a Q u a r t i n i d e i 5 S t e l l a p a r l a " g r a v i t à i n a u d i t a " r i s p e t t o a l l ' a t t a c c o a l l a m i s s i o n e e d i " g e n o c i d i o " s u q u a n t o s t a a c c a d e n d o a G a z a . " S e r v o n o s a n z i o n i . N o n s i p u ò f a r f i n t a d i n u l l a " . A g g i u n g e Q u a r t i n i : " I n o s t r i g o v e r n a n t i s o n o e v a s i v i e q u e s t o n o n p u ò c h e f a r c i i n o r r i d i r e i n q u a n t o s i a m o c o m p l i c i , c o l l u s i c o n u n g e n o c i d i o e n o n è a c c e t t a b i l e e n o n è a c c e t t a b i l e c h e n o n c i s i a u n a c o p e r t u r a d i p l o m a t i c a " p e r i v o l o n t a r i , t r a q u e s t i a n c h e a l c u n i p a r l a m e n t a r i , d e l l a m i s s i o n e F l o t i l l a .