B e r l i n o , 1 3 n o v . ( A d n k r o n o s ) - A t t i v i s t i p r o - P a l h a n n o s c a l a t o l ' i c o n i c a P o r t a d i B r a n d e b u r g o d i B e r l i n o e h a n n o e s p o s t o u n o s t r i s c i o n e f i l o p a l e s t i n e s e , p r o v o c a n d o d i v e r s i a r r e s t i . L o h a r i f e r i t o l a p o l i z i a t e d e s c a , a g g i u n g e n d o c h e t r e m a n i f e s t a n t i s o n o s a l i t i s u l m o n u m e n t o u t i l i z z a n d o u n a p i a t t a f o r m a e l e v a t r i c e , e s p o n e n d o u n o s t r i s c i o n e c o n l a s c r i t t a : " M a i p i ù g e n o c i d i o , l i b e r t à p e r l a P a l e s t i n a " . L a p o l i z i a d i B e r l i n o h a a r r e s t a t o g l i a t t i v i s t i – d u e d o n n e e u n u o m o – a s s i e m e a d a l t r e t r e p e r s o n e .