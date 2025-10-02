R o m a , 2 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " G a z a è e n t r a t a n e l l e n o s t r e v i t e a t t r a v e r s o l e i m m a g i n i s t r a z i a n t i c h e h a n n o s c o s s o l e n o s t r e c o s c i e n z e . A G a z a s i v i v e m a l e d a t a n t o t e m p o , s e n z a e l e t t r i c i t à n é a c q u a , c h i u s i i n u n r e c i n t o , c o s t r e t t i a p a s s a r e c h e c k p o i n t p e r l a v o r a r e . I l 7 o t t o b r e h a a p e r t o l e p o r t e d e l l ’ i n f e r n o i n u n a s i t u a z i o n e g i à c o m p r o m e s s a . H a m a s h a c o l p i t o , i n s i e m e c o n l e d o n n e , i b a m b i n i , i g i o v a n i , i l d i a l o g o e l a p a c e , f a c e n d o s p e c c h i o c o n i l p e g g i o d e l l ’ e s t r e m i s m o d e l l a d e s t r a r e l i g i o s a e b r a i c a c h e o g g i c o n d i z i o n a i l g o v e r n o N e t a n y h a u , c h e h a r e a g i t o c o n f o r z a s p r o p o r z i o n a t a e i n d i s c r i m i n a t a e c o m p i e n d o m a s s a c r i e c r i m i n i c o n t r o l ’ u m a n i t à c h e l ’ E s e c u t i v o i t a l i a n o h a s o l o t a r d i v a m e n t e c o n d a n n a t o . H o s e n t i t o a n c h e o g g i r i p e t e r e c h e I s r a e l e è l ’ u n i c a d e m o c r a z i a n e l l ’ a r e a . D i c i a m o l o c h i a r a m e n t e : l e d e m o c r a z i e l i b e r a l i n o n u c c i d o n o c i v l i i n e r m i , d o n n e e b a m b i n i ” . L o h a d e t t o i n A u l a i l s e n a t o r e A l e s s a n d r o A l f i e r i , c a p o g r u p p o d e l P d n e l l a C o m m i s s i o n e E s t e r i e c o m p o n e n t e d e l l a s e g r e t e r i a n a z i o n a l e d e l P d . “ O r a – h a c o n t i n u a t o A l f i e r i – c ’ è u n o s p i r a g l i o d i p a c e , s p e r i m e n t i a m o l o f i n o i n f o n d o s e n z a d u b b i e s e n z a m a . M a p r i m a f a t e m i d i r e c h e l a F l o t i l l a n o n n a s c e a c a s o m a p e r r e a g i r e a l s e n s o d i i m p o t e n z a a v v e r t i t o d a t u t t i d i f r o n t e a l l a p a r a l i s i d e i g o v e r n i e u r o p e i e a l l ’ a t t e s a q u a s i m e s s i a n i c a p e r u n ’ i n i z i a t i v a d e g l i U s a . A c c o m p a g n a t a d a u n s e n s o d i i n g i u s t i z i a p e r l a d i s p a r i t à d e l l e f o r z e i n c a m p o . L e p e r s o n e h a n n o d e c i s o d i s c e n d e r e i n p i a z z a . A l c u n i h a n n o f a t t o u n p a s s o i n p i ù e s i s o n o i m b a r c a t i : u n a b b r a c c i o a l c o l l e g a M a r c o C r o a t t i e a i n o s t r i A r t u r o S c o t t o , A n n a l i s a C o r r a d o e P a o l o R o m a n o . C o m e f o r z a c o n c u l t u r a d i g o v e r n o s a p p i a m o q u a n t o s i a d i f f i c i l e i l m o m e n t o a t t u a l e e p e r q u e s t o r i n g r a z i a m o i l l a v o r o d i C r o s e t t o e T a j a n i , l a d i p l o m a z i a , g l i o p e r a t o r i s a n i t a r i , l a m a r i n a m i l i t a r e . A b b i a m o c o n s t a t a t o i l s e n s o d i r e s p o n s a b i l i t à d e l l e i s t i t u z i o n i d e l n o s t r o P a e s e . S e n s o d i r e s p o n s a b i l i t à c h e n o n h a a v u t o p r o p r i o c h i p i ù d o v e v a a v e r l o , c i o è l a P r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o c h e a N e w Y o r k h a a t t a c c a t o a d a l z o z e r o l a F l o t i l l a e c h e o g g i h a i r r i s o l e p e r s o n e c h e s c e n d o n o i n p i a z z a e c h i d o m a n i s c i o p e r e r à . N o i a b b i a m o c o n d a n n a t o e c o n d a n n i a m o o g n i v i o l e n z a , d a u l t i m o l ’ a t t a c c o o d i o s o a v v e n u t o a M a n c h e s t e r c o n t r o l a c o m u n i t à e b r a i c a . M a a t t e n z i o n e a n o n u s a r e g l i a t t i v i o l e n t i d i p o c h i , c h e t u t t i s i a m o p r o n t i a c o n d a n n a r e e v a n n o p u n i t i , p e r r e p r i m e r e c o n l a c l a v a i l m o t o s p o n t a n e o p e r u n s e n s o d i g i u s t i z i a e p e r u n ’ a u t e n t i c a v o g l i a d i p a c e d i t a n t i . N o n s i a r r i v i a m e t t e r e i n d i s c u s s i o n e i l d i r i t t o a m a n i f e s t a r e o p e g g i o a d i n d i c a r e c o m e m a n d a n t i g l i e s p o n e n t i d e l c e n t r o s i n i s t r a . I n a c c e t t a b i l e " . " N o i s o s t e n i a m o q u a l s i a s i i n i z i a t i v a p e r i l c e s s a t e i l f u o c o , p e r l a l i b e r a z i o n e d e g l i o s t a g g i e p e r g l i a c c e s s i u m a n i t a r i a G a z a . A p a r t i r e d a l p i a n o a m e r i c a n o s o s t e n u t o d a i p r i n c i p a l i P a e s i a r a b i . C i a s t e n i a m o s u l l a m o z i o n e d e l g o v e r n o p e r c h é s i a m o c o n v i n t i c h e i l r i c o n o s c i m e n t o i m m e d i a t o d e l l o s t a t o d i P a l e s t i n a a b b i a u n v a l o r e s i m b o l i c o e n o r m e p e r t e n e r e v i v a l a p r o s p e t t i v a d e i d u e p o p o l i d u e S t a t i p r o p r i o n e l m o m e n t o i n c u i i m i n i s t r i e s t r e m i s t i i s r a e l i a n i m i n a c c i a n o d i a n n e t t e r e l a C i s g i o r d a n i a u c c i d e n d o s u l n a s c e r e q u e l l a p o s s i b i l i t à . E ’ i l m o m e n t o d i d i r e c o n n e t t e z z a d a c h e p a r t e s i s t a , n o i v o g l i a m o c h e n a s c a l o S t a t o p a l e s t i n e s e p e r c h é i d u e p o p o l i p o s s a n o r i c o n o s c e r s i e c o n v i v e r e p a c i f i c a m e n t e ” .