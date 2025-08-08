R o m a , 8 a g o . ( A d n k r o n o s ) - “ L e d i c h i a r a z i o n i d i S m o t r i c h e l e s c e l t e d i N e t a n y a h u n o n s o l o a l i m e n t a n o u n c o n f l i t t o i n f i n i t o , m a m i n a n o o g n i p r o s p e t t i v a d i p a c e , s i c u r e z z a e c o n v i v e n z a " . L o s c r i v e i l s e n a t o r e A l e s s a n d r o A l f i e r i , c a p o g r u p p o d e l P d i n C o m m i s s i o n e E s t e r i è m e m b r o d e l l a s e g r e t e r i a n a z i o n a l e , s u o i s u o i p r o f i l i s o c i a l . " R i s c h i a d i c o n t i n u a r e l a s t r a g e d i c i v i l i , a p a r t i r e d a d o n n e e b a m b i n i i n e r m i . N e t a n y a h u , i n s i e m e a i s u o i m i n i s t r i e s t r e m i s t i , i g n o r a p e r s i n o i v e r t i c i m i l i t a r i p u r d i i n s e g u i r e u n ’ o c c u p a z i o n e s e n z a s c o p o , c h e m e t t e a r i s c h i o g l i o s t a g g i , s a c r i f i c a s o l d a t i e t r a s c i n a I s r a e l e v e r s o l ’ i s o l a m e n t o i n t e r n a z i o n a l e . Q u e s t a p o l i t i c a n o n p o r t a s i c u r e z z a : p o r t a s a n g u e , o d i o e u n f u t u r o s e n z a p a c e . I l g o v e r n o i t a l i a n o n o n p u ò m e t t e r e l a t e s t a s o t t o l a s a b b i a : s i u n i s c a a l l a v o c e d e g l i a l t r i P a e s i e u r o p e i n e l c o n d a n n a r e e s a n z i o n a r e i l g o v e r n o i s r a e l i a n o ” .