R a m a l l a h , 9 o t t . ( A d n k r o n o s / D p a / E u r o p a P r e s s ) - I l p r e s i d e n t e d e l l ' A u t o r i t à P a l e s t i n e s e , M a h m u d A b b a s , h a a c c o l t o c o n f a v o r e l ' a c c o r d o r a g g i u n t o d a l g o v e r n o i s r a e l i a n o e d a H a m a s p e r a t t u a r e l a p r i m a f a s e d e l p i a n o p r o p o s t o d a g l i S t a t i U n i t i p e r l a S t r i s c i a d i G a z a , s o l l e c i t a n d o u n c e s s a t e i l f u o c o “ i m m e d i a t o ” e d i f e n d e n d o a n c o r a u n a v o l t a l a s u a s o v r a n i t à . “ C i ò c h e c i i n t e r e s s a o r a è l ' i m p e g n o i m m e d i a t o p e r u n c e s s a t e i l f u o c o c o m p l e t o , i l r i l a s c i o d i t u t t i g l i o s t a g g i e i p r i g i o n i e r i , l a c o n s e g n a d i a i u t i u m a n i t a r i u r g e n t i a t t r a v e r s o l e o r g a n i z z a z i o n i d e l l e N a z i o n i U n i t e , l a g a r a n z i a c h e n o n v i s i a n o s f o l l a m e n t i o a n n e s s i o n i e l ' a v v i o d e l p r o c e s s o d i r i c o s t r u z i o n e ” , h a a f f e r m a t o i n u n c o m u n i c a t o d i f f u s o d a l l ' a g e n z i a d i s t a m p a p a l e s t i n e s e W a f a . I l l e a d e r p a l e s t i n e s e h a e s p r e s s o l a d i s p o n i b i l i t à d e l l ' A n p a “ l a v o r a r e i n m o d o c o s t r u t t i v o ” c o n i l p r e s i d e n t e d e g l i S t a t i U n i t i , D o n a l d T r u m p , c h e h a e l o g i a t o p e r i s u o i “ s f o r z i ” n e l r a g g i u n g i m e n t o d e l l a f i n e d e l c o n f l i t t o . A b b a s h a e s t e s o l a p r o p r i a d i s p o n i b i l i t à a “ t u t t i ” i p a r t n e r , c o m p r e s i F r a n c i a e A r a b i a S a u d i t a , c h e h a n n o c o - p r e s i e d u t o l a C o n f e r e n z a i n t e r n a z i o n a l e d i p a c e a N e w Y o r k l o s c o r s o s e t t e m b r e , l ' A l g e r i a , s o t t o l i n e a n d o i l s u o s t a t u s d i p a e s e a r a b o n e l C o n s i g l i o d i s i c u r e z z a d e l l ' O n u , e t u t t i i m e m b r i d e l g r u p p o , n o n c h é l ' A s s e m b l e a g e n e r a l e d e l l e N a z i o n i U n i t e “ p e r r a g g i u n g e r e l a s t a b i l i t à e u n a p a c e d u r a t u r a e g i u s t a i n c o n f o r m i t à c o n l a l e g i t t i m i t à i n t e r n a z i o n a l e ” . I l p r e s i d e n t e d e l l ' A u t o r i t à P a l e s t i n e s e h a r i c o r d a t o c h e è r e s p o n s a b i l i t à d e l l a c o m u n i t à i n t e r n a z i o n a l e “ o b b l i g a r e I s r a e l e a p o r r e f i n e a t u t t e l e s u e a z i o n i u n i l a t e r a l i c h e v i o l a n o i l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e ” , t r a c u i h a s o t t o l i n e a t o l a c e s s a z i o n e d e g l i i n s e d i a m e n t i e i l ‘ t e r r o r i s m o ’ d e i c o l o n i i n C i s g i o r d a n i a , g l i a t t a c c h i a i l u o g h i d i c u l t o e l a “ t r a t t e n u t a ” d e l l e e n t r a t e f i s c a l i p a l e s t i n e s i . A b b a s h a c o l t o l ' o c c a s i o n e p e r r i b a d i r e c h e “ l a s o v r a n i t à s u l l a S t r i s c i a d i G a z a a p p a r t i e n e a l l o S t a t o d i P a l e s t i n a ” , p e r c u i i l s u o c o l l e g a m e n t o c o n l a C i s g i o r d a n i a “ d e v e e s s e r e r e a l i z z a t o a t t r a v e r s o l e l e g g i e l e i s t i t u z i o n i g o v e r n a t i v e p a l e s t i n e s i , t r a m i t e u n c o m i t a t o a m m i n i s t r a t i v o p a l e s t i n e s e e f o r z e d i s i c u r e z z a p a l e s t i n e s i u n i f i c a t e , n e l q u a d r o d i u n s i s t e m a e d i u n a l e g g e u n i c i , e c o n i l s o s t e g n o a r a b o e i n t e r n a z i o n a l e ” . A t a l p r o p o s i t o , h a n u o v a m e n t e s o s t e n u t o l a s o l u z i o n e d e i d u e S t a t i , a f f e r m a n d o c h e “ u n o S t a t o p a l e s t i n e s e i n d i p e n d e n t e e s o v r a n o è i l p a r t n e r n a t u r a l e p e r l a s t a b i l i t à n e l l a r e g i o n e i n s i e m e a l l o S t a t o d i I s r a e l e ” . “ È g i u n t o i l m o m e n t o d i u n a p a c e d u r a t u r a c h e g a r a n t i s c a s i c u r e z z a e g i u s t i z i a a t u t t i i p o p o l i d e l l a r e g i o n e ” , h a c o n c l u s o .