( A d n k r o n o s ) - I l 5 G S t a n d a l o n e è a r r i v a t o a n c h e i n I t a l i a , m a l a s t r a d a v e r s o l a p i e n a t r a s f o r m a z i o n e d i g i t a l e d e l P a e s e è a n c o r a l u n g a . A s o t t o l i n e a r l o è A n d r e a M i s s o r i , p r e s i d e n t e e a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o d i E r i c s s o n I t a l i a e v i c e p r e s i d e n t e d i A s s t e l , c h e i n p o c h i g i o r n i h a l a n c i a t o d u e m e s s a g g i c h i a r i : p r i m a a M i l a n o , d u r a n t e l ’ e v e n t o “ C h a n g i n g t h e G a m e ” , p o i a R o m a , i n o c c a s i o n e d e l l ’ i n a u g u r a z i o n e d e l l a n u o v a s e d e d e l l ’ a z i e n d a a l l ’ E u r . “ D o b b i a m o c a m b i a r e l e r e g o l e d e l g i o c o – s p i e g a a l l ' A d n k r o n o s – . L ’ I t a l i a è i n d i e t r o r i s p e t t o a l r e s t o d ’ E u r o p a , e l ’ E u r o p a è i n d i e t r o r i s p e t t o a S t a t i U n i t i e A s i a , d o v e i l 5 G s t a n d a l o n e è g i à l a s p i n a d o r s a l e d e l l o s v i l u p p o t e c n o l o g i c o ” . “ F a r e s i s t e m a ” p e r l a n u o v a c o n n e t t i v i t à I l t e m a è q u e l l o d e l l a c a p a c i t à d i i n v e s t i m e n t o d e l l e T e l c o e d e l l a n e c e s s i t à d i c r e a r e u n e c o s i s t e m a s o s t e n i b i l e . “ L ’ I t a l i a è u n p a e s e c h e p u ò e s s e r e l e a d e r – s o t t o l i n e a M i s s o r i – m a p e r f a r l o d o b b i a m o l a v o r a r e i n s i e m e : g o v e r n o , r e g o l a t o r i , o p e r a t o r i , p a r t n e r t e c n o l o g i c i e o v e r t h e t o p . L a c o n n e t t i v i t à d i f f e r e n z i a t a p o r t e r à v a l o r e s o l o s e c i s a r à u n s i s t e m a c o e s o ” . A l i v e l l o g l o b a l e , s o l o 8 0 o p e r a t o r i s u 6 3 3 h a n n o g i à l a n c i a t o s e r v i z i 5 G s t a n d a l o n e , e o l t r e i l 9 0 % d e l t r a f f i c o è c o n c e n t r a t o t r a S t a t i U n i t i , I n d i a e C i n a . “ I n E u r o p a – r i c o r d a M i s s o r i – a p p e n a i l 2 % d e g l i u t e n t i h a o g g i u n a c o n n e t t i v i t à 5 G S t a n d a l o n e . D o b b i a m o c o l m a r e i l d i v a r i o e a c c e l e r a r e ” . C o s t i , r e g o l e e n u o v e p r i o r i t à G l i o p e r a t o r i i t a l i a n i , r i c o r d a M i s s o r i , “ h a n n o p a g a t o l e f r e q u e n z e p i ù c a r e a l m o n d o ” – o l t r e 6 , 5 m i l i a r d i d i e u r o n e l 2 0 1 8 – e c i ò h a f r e n a t o l a p o s s i b i l i t à d i i n v e s t i r e n e l l e n u o v e r e t i . “ N o n p o s s i a m o t a s s a r e u l t e r i o r m e n t e l ’ i n d u s t r i a . D o b b i a m o i n v e c e c r e a r e u n c o n t e s t o r e g o l a t o r i o c h e l a s o s t e n g a ” , s p i e g a l ’ a d d i E r i c s s o n , i n l i n e a c o n q u a n t o r i b a d i t o a M i l a n o d a g l i a m m i n i s t r a t o r i d e l e g a t i d i T i m , I l i a d , V o d a f o n e - F a s t w e b e W i n d T r e . P e r M i s s o r i , i l r i n n o v o d e l l e f r e q u e n z e d e l 2 0 2 9 d e v e e s s e r e l e g a t o a u n i m p e g n o d i c o s t r u z i o n e d e l l e r e t i , n o n a u n n u o v o o n e r e e c o n o m i c o . E l e r e g o l e s u l l a n e t n e u t r a l i t y v a n n o a g g i o r n a t e : “ L a v e c c h i a n e u t r a l i t à d e l l a r e t e n o n s i a p p l i c a a l p a r a d i g m a d e l 5 G S t a n d a l o n e . S e r v e u n a v e r s i o n e p i ù a g i l e , c h e c o n s e n t a c o n n e t t i v i t à d i f f e r e n z i a t a e s e r v i z i s p e c i a l i z z a t i ” . L ’ i m p a t t o i n d u s t r i a l e e s o c i a l e I l 5 G s t a n d a l o n e , s p i e g a M i s s o r i , “ n o n è s o l o u n s a l t o t e c n o l o g i c o , m a u n m o t o r e d i t r a s f o r m a z i o n e i n d u s t r i a l e ” . D a l l a t e l e m e d i c i n a a l l a m o b i l i t à a u t o n o m a , d a l l a m a n i f a t t u r a i n t e l l i g e n t e a l g a m i n g i m m e r s i v o , i c a s i d i s u c c e s s o n o n m a n c a n o : “ N e g l i o s p e d a l i d i S i n g a p o r e s i f a n n o c h i r u r g i e d a r e m o t o , a S a n F r a n c i s c o i t a x i s i m u o v o n o s e n z a a u t i s t a , i n G r e c i a ( r i p e t o : i n G r e c i a ) l a c o n n e t t i v i t à F W A p r e m i u m s t a r i v o l u z i o n a n d o i l t u r i s m o e i s e r v i z i d i g i t a l i . A n c h e l ’ I t a l i a d e v e f a r e i l s a l t o ” . U n t e m a c r u c i a l e r i g u a r d a l a s a n i t à d i g i t a l e : “ L a m i g r a z i o n e i n t e r r e g i o n a l e i n I t a l i a s t a m e t t e n d o i n c r i s i i l s i s t e m a s a n i t a r i o . Q u a n t e d i q u e l l e p e r s o n e c h e s i s p o s t a n o d a R e g g i o C a l a b r i a a M i l a n o p o t r e m m o g e s t i r e d a r e m o t o g r a z i e a l 5 G S t a n d a l o n e ? S e r v e u n a s t r a t e g i a d i c o m p a r t o , i n c u i o s p e d a l i , m i n i s t e r i , o p e r a t o r i e i n v e s t i t o r i l a v o r i n o i n s i e m e ” . I l r u o l o d e l l ’ E u r o p a e l a s f i d a i n d u s t r i a l e S u l f r o n t e e u r o p e o , M i s s o r i c i t a i r a p p o r t i L e t t a e D r a g h i c o n s e g n a t i a l C o n s i g l i o e a l l a C o m m i s s i o n e v o n d e r L e y e n , c h e i n d i c a n o l e t e l e c o m u n i c a z i o n i t r a i p i l a s t r i s t r a t e g i c i d e l l a n u o v a c o m p e t i t i v i t à . “ M i p i a c e r e b b e – o s s e r v a – c h e l e a z i e n d e e u r o p e e r i c e v e s s e r o l o s t e s s o t i p o d i s u p p o r t o c h e a m e r i c a n i , c i n e s i o i n d i a n i h a n n o n e i r i s p e t t i v i P a e s i . I n E u r o p a a b b i a m o i c a m p i o n i t e c n o l o g i c i , m a s e r v e u n c o n t e s t o f a v o r e v o l e ” . E r i c s s o n , c h e i n I t a l i a i m p i e g a m i g l i a i a d i p r o f e s s i o n i s t i e g u i d a n u m e r o s i p r o g e t t i d i r i c e r c a e s v i l u p p o , “ è p r o n t a a f a r e l a s u a p a r t e – c o n c l u d e M i s s o r i – m a o c c o r r e v i s i o n e , a m b i z i o n e e i l c o r a g g i o d i c a m b i a r e l e r e g o l e . G l i i t a l i a n i h a n n o s e m p r e s a p u t o i n n o v a r e : è i l m o m e n t o d i f a r l o d i n u o v o , i n s i e m e ” .