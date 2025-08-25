R a v e n n a , 2 5 a g o . ( A d n k r o n o s ) - L ’ a t t e s i s s i m o D J s e t d i A n d r e a D a m a n t e a M i r a b i l a n d i a , i n i z i a l m e n t e p r e v i s t o p e r i l 2 6 l u g l i o i n o c c a s i o n e d e l 3 3 ° c o m p l e a n n o d e l P a r c o , e r i m a n d a t o a c a u s a d e l l e c o n d i z i o n i m e t e o a v v e r s e c h e h a n n o i m p e d i t o i l r e g o l a r e s v o l g i m e n t o d e l l a s e r a t a , è s t a t o r i p r o g r a m m a t o p e r d o m a n i , m a r t e d ì 2 6 a g o s t o . L a s e r a t a , i n c o l l a b o r a z i o n e c o n M T V e d E s s e M a g a z i n e , s i a p r i r à a l l e o r e 2 0 : 3 0 c o n i l d e e j a y s e t d i D j S a l i f e l a s u a s e l e z i o n e d i h i p h o p . A p a r t i r e d a l l e 2 1 : 3 0 , d a l l a s u a c o n s o l l e , D a m a n t e a n i m e r à l a s e r a t a c o n u n m i x d i s o n o r i t à e n e r g i c h e e l e s u e h i t p i ù a m a t e , t r a s f o r m a n d o M i r a b i l a n d i a i n u n a g r a n d e f e s t a s o t t o l e s t e l l e . L ’ e v e n t o è i n c l u s o n e l b i g l i e t t o d i i n g r e s s o a M i r a b i l a n d i a e s a r à a n c h e u n ’ o c c a s i o n e s t r a o r d i n a r i a p e r g o d e r e f i n o a l l e 2 3 . 0 0 d e l d i v e r t i m e n t o d e l l e t a n t e a t t r a z i o n i e d e g l i s p e t t a c o l i i n p r o g r a m m a . A p a r t i r e d a l l e 1 7 . 0 0 s a r à a t t i v a u n a s p e c i a l e p r o m o z i o n e c o n e n t r a t a a l P a r c o – e v e n t o i n c l u s o - a s o l i € 1 2 , 9 0 . P e r u l t e r i o r i i n f o r m a z i o n i : w w w . m i r a b i l a n d i a . i t