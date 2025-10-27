R a v e n n a , 2 7 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " D u e e c c e l l e n z e d e l t e r r i t o r i o r o m a g n o l o n o t e i n t u t t a I t a l i a e a n c h e o l t r e c o n f i n e . D u e r e a l t à c a p a c i d i c a t a l i z z a r e a t t e n z i o n e e p a s s i o n e n e l l o r o s e t t o r e d a n n o v i t a a d u n a c o l l a b o r a z i o n e c h e l a s c i a i n t r a v e d e r e u l t e r i o r i p r o s p e t t i v e f u t u r e p e r t u t t a l ’ a r e a : M a r a t o n a d i R a v e n n a C i t t à d ’ A r t e e M i r a b i l a n d i a " . C o m e i n f o r m a u n n o t a l a " n u o v a c o l l a b o r a z i o n e , d e f i n i t a i n q u e s t i g i o r n i , p r e v e d e c h e i l p a r c o d i v e r t i m e n t i p i ù g r a n d e d ’ I t a l i a s i a p a r t n e r n e l w e e k e n d 7 - 9 n o v e m b r e d e l g r a n d e e v e n t o c h e c o n v o g l i e r à a R a v e n n a d e c i n e d i m i g l i a i a d i v i s i t a t o r i , f a m i g l i e e s o p r a t t u t t o r u n n e r p r o v e n i e n t i d a o g n i p a r t e d e l m o n d o " . L a p a r t n e r s h i p f r a R a v e n n a R u n n e r s C l u b , s o c i e t à o r g a n i z z a t r i c e d e l l ’ i n t e r o g r a n d e c o n t e n i t o r e d i M a r a t o n a , e M i r a b i l a n d i a s i c o n c r e t i z z e r à c o n u n a s e r i e d i i n i z i a t i v e a v a n t a g g i o d e i p a r t e c i p a n t i a g l i e v e n t i d i d o m e n i c a 9 n o v e m b r e . G l i i s c r i t t i a M a r a t o n a d i R a v e n n a 4 2 K , C o n s a r H a l f M a r a t h o n 2 1 K e M a r t i n i G o o d M o r n i n g R a v e n n a 1 0 K r i c e v e r a n n o , a l l ’ i n t e r n o d e l p a c c o g a r a c h e v e r r à d i s t r i b u i t o a l l ’ E x p o M a r a t h o n V i l l a g e d e l P a l a D e A n d r è , u n c o u p o n s c o n t o p e r i b i g l i e t t i d i i n g r e s s o a l p a r c o d i M i r a b i l a n d i a e p e r i p a c c h e t t i p a r c o + h o t e l d a u t i l i z z a r e n e l l a s t a g i o n e 2 0 2 6 . N e l l ’ o t t i c a d i u n a l u n g a e p r o f i c u a c o l l a b o r a z i o n e , i n o l t r e , d u r a n t e i g i o r n i d i a p e r t u r a s u 6 0 m o n i t o r p r e s e n t i a l l ’ i n t e r n o d i M i r a b i l a n d i a v e r r à r i l a n c i a t o i l v i d e o p r o m o z i o n a l e d i M a r a t o n a d i R a v e n n a . G r a n d e a t t e n z i o n e c h e l ’ a c c o r d o r i s e r v a a i v o l o n t a r i c h e o g n i a n n o c o n t r i b u i s c o n o i n m o d o d e t e r m i n a n t e a l l a r i u s c i t a d e l w e e k e n d d e l l a M a r a t o n a , g r a z i e a l l o r o i m p e g n o s u l l e s t r a d e , n e l l ’ a l l e s t i m e n t o d e g l i s t a n d e i n t u t t e l e a r e e a d i b i t e a r i c e v e r e i s c r i t t i e v i s i t a t o r i . A t u t t i i c o l o r o c h e s a r a n n o i m p e g n a t i c o m e c o l l a b o r a t o r i e s t a f f , M i r a b i l a n d i a r i c o n o s c e r à u n b u o n o s c o n t o e s c l u s i v o c o n u n a s e n s i b i l e r i d u z i o n e d e l c o s t o d e l b i g l i e t t o d i i n g r e s s o d a u t i l i z z a r e d u r a n t e i l 2 0 2 6 . “ Q u e s t a c o l l a b o r a z i o n e n a s c e d a l d e s i d e r i o d i u n i r e s p o r t , c u l t u r a e d i v e r t i m e n t o p e r o f f r i r e a c h i p a r t e c i p a a l l a M a r a t o n a d i R a v e n n a C i t t à d ’ A r t e u n ’ e s p e r i e n z a a n c o r a p i ù r i c c a , d i c h i a r a S a b r i n a M a n g i a , m a n a g i n g d i r e c t o r d i M i r a b i l a n d i a - È u n e v e n t o c h e p o r t a n e l n o s t r o t e r r i t o r i o m i g l i a i a d i p e r s o n e d a t u t t a I t a l i a e d a l l ’ e s t e r o , c r e a n d o u n i m p a t t o p o s i t i v o c h e v a b e n o l t r e l a g i o r n a t a d e l l a g a r a . C o m e M i r a b i l a n d i a c r e d i a m o m o l t o n e l v a l o r e d e l f a r e r e t e : i l p a r c o l a v o r a o g n i g i o r n o c o n t a n t e r e a l t à l o c a l i , d a g l i h o t e l a i f o r n i t o r i , e t u t t o q u e s t o g e n e r a o p p o r t u n i t à , l a v o r o e s v i l u p p o , e t u t t o i l s i s t e m a n e b e n e f i c i a ” . “ S i a m o f e l i c i d i p o t e r a n n u n c i a r e q u e s t a b e l l a c o l l a b o r a z i o n e – d i c e S t e f a n o R i g h i n i , p r e s i d e n t e d i R a v e n n a R u n n e r s C l u b – c h e d i m o s t r a a n c o r a u n a v o l t a c o m e r e a l t à d i v e r s e f r a l o r o p o s s o n o l a v o r a r e l e u n e a l f i a n c o d e l l e a l t r e p e r l a p r o m o z i o n e d e l n o s t r o t e r r i t o r i o . M i r a b i l a n d i a è u n b r a n d d i a s s o l u t a e c c e l l e n z a n o n s o l o i n I t a l i a e s o n o c o n v i n t o c h e q u e s t a p a r t n e r s h i p p o s s a c o n t r i b u i r e a v e i c o l a r e s e m p r e p i ù u n ’ i m m a g i n e p r o p o s i t i v a e p o s i t i v a d i R a v e n n a e d i t u t t a l a R o m a g n a . U n a c o l l a b o r a z i o n e c h e , t r a l ’ a l t r o , a b b i a m o d e f i n i t o p r o p r i o i n q u e s t o p e r i o d o d u r a n t e i l q u a l e i d a t i r e l a t i v i a l l e i s c r i z i o n i a l l a M a r a t o n a 2 0 2 5 s t a n n o r e g i s t r a n d o u n s e n s i b i l e i n c r e m e n t o . P o c h i g i o r n i f a a b b i a m o i n f a t t i t o c c a t o i l 4 0 % d i i n c r e m e n t o n e l l e i s c r i z i o n i p r o v e n i e n t i d a l l ’ e s t e r o e i l 2 0 % i n q u e l l e d a l l ’ I t a l i a . S e g n a l i i n c o r a g g i a n t i c h e c i f a n n o b e n s p e r a r e p e r i l f u t u r o ” .