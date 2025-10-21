R o m a , 2 1 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " P a r l i a m o d i u n a l e g g e c h e n o n è l a p a n a c e a d i t u t t i i m a l i , m a c h e v u o l e r i o r d i n a r e i l s i s t e m a d e l l ’ a f f i d o e t e r o f a m i l i a r e , s e g u e n d o d e l l e r e g o l e c e r t e e a v e n d o d e i d a t i o g g e t t i v i i n o p p u g n a b i l i s u i q u a l i r a g i o n a r e . L a c o s a p i ù i m p o r t a n t e è i l r e g i s t r o d e i m i n o r i c o l l o c a t i p r e s s o l e f a m i g l i e a f f i d a t a r i e o i n c o m u n i t à o i n i s t i t u t i , i n c u i s a r a n n o a n n o t a t i e l e m e n t i c o m e g l i e s t r e m i d e l p r o v v e d i m e n t o , l ’ i n d i c a z i o n e d e l l ’ a f f i d a t a r i o , l ’ i n t e r v e n t o d e l l a f o r z a p u b b l i c a " . C o s ì i n a u l a i l d e p u t a t o d e l l a L e g a e d e x m a g i s t r a t o S i m o n e t t a M a t o n e . " C o s a c ’ è d i m a l e n e l s i s t e m a t i z z a r e u n d a t o f o n d a m e n t a l e p e r c a p i r e s e c ’ è a n c o r a i l l e g a m e t r a i l b a m b i n o e l a f a m i g l i a o s e q u e s t o l e g a m e d e v e e s s e r e r e s c i s s o , a l d i l à d i q u e l l o c h e s c r i v o n o g l i a s s i s t e n t i s o c i a l i ? Q u e s t a n o n è l a s o l u z i o n e d e l t e m a , m a m e t t i a m o o r d i n e i n u n s i s t e m a c h e è a f f i d a t o a l s i n g o l o p r o c u r a t o r e d e l l a R e p u b b l i c a p r e s s o i l t r i b u n a l e p e r i m i n o r e n n i d o v e s o n o s t a t a p e r o l t r e 1 7 a n n i , p e r c h é i l l a v o r o c h e f a c e v o i o a R o m a , m a g a r i d a u n ’ a l t r a p a r t e n o n l o f a c e v a n o e q u e s t o n o n p u ò e s s e r e . L a g i u s t i z i a n o n è l a g i u s t i z i a d e l s i n g o l o m a g i s t r a t o , è u n s i s t e m a c h e d e v e f u n z i o n a r e i n t u t t a I t a l i a " , c o n c l u d e .