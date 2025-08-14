R o m a , 1 4 a g o ( A d n k r o n o s ) - " U n a t r a g e d i a t e r r i b i l e , i l n o s t r o c o r d o g l i o a l l a f a m i g l i a d e l l a v i t t i m a , l a s i g n o r a C e c i l i a D e A s t i s , m o r t a a c a u s a d e l l a i r r e s p o n s a b i l i t à d i q u a t t r o r a g a z z i n i . C i ò c h e è t e r r i b i l e i n q u e s t a c o m e i n a l t r e c i r c o s t a n z e è c h e i l l u t t o v e n g a u s a t o c o m e c l a v a p e r l e s t r u m e n t a l i z z a z i o n i p o l i t i c h e . S a l v i n i h a s u b i t o s m a n e t t a t o s u i s o c i a l p e r r i c h i e d e r e l o s g o m b e r o d e i c a m p i r o m . M a q u i d a s g o m b e r a r e c i s o n o s o l o l e p o l i t i c h e c h e a b b a n d o n a n o l a d i m e n s i o n e s o c i a l e e c h i l e p r o m u o v e " . L o d i c e l a c a p o g r u p p o d i A V S a l l a C a m e r a L u a n a Z a n e l l a .