M i l a n o , 1 5 o t t . ( A d n k r o n o s ) - H a u c c i s o l a c o m p a g n a 2 9 e n n e c o n 2 4 c o l t e l l a t e e p o i h a t e n t a t o i l s u i c i d i o . E ' a c c a d u t o n e l l a t a r d a s e r a t a d i m a r t e d ì a M i l a n o . G i a n l u c a S o n c i n , 5 2 a n n i , o r i g i n a r i o d i B i e l l a , n o n i n p e r i c o l o d i v i t a , è s t a t o a r r e s t a t o c o n l ' a c c u s a d i o m i c i d i o v o l o n t a r i o a g g r a v a t o d a l l a p r e m e d i t a z i o n e e d a g l i a t t i p e r s e c u t o r i . M o d e l l a e i m p r e n d i t r i c e , P a m e l a G e n i n i , n a t a a B e r g a m o , s a r e b b e s t a t a t r a s c i n a t a d a l 5 2 e n n e s u l b a l c o n c i n o d e l l ' a p p a r t a m e n t o d i v i a I g l e s i a s d o v e v i v e v a e a c c o l t e l l a t a . A q u a n t o s i a p p r e n d e , l a 2 9 e n n e v o l e v a l a s c i a r e i l c o m p a g n o . I e r i s e r a a v e v a c h i e s t o a i u t o a u n a m i c o , i l q u a l e h a l a n c i a t o l ' a l l a r m e c h i e d e n d o l ' i n t e r v e n t o d e l l a p o l i z i a . L a p m A l e s s i a M e n e g a z z o e l ' a g g i u n t o L e t i z i a M a n n e l l a h a n n o c h i e s t o i l c a r c e r e p e r S o n c i n . L a v i t t i m a è s t a t a " r i p e t u t a m e n t e m i n a c c i a t a d i m o r t e " e i l 5 2 e n n e è e n t r a t o i n c a s a " d o p o e s s e r s i p r o c u r a t o u n a c o p i a d e l l e c h i a v i d e l l ' a p p a r t a m e n t o " d e l l a 2 9 e n n e . U n d e l i t t o c o m m e s s o " p e r f u t i l i m o t i v i e c o n c r u d e l t à " . I v i c i n i d i c a s a d i P a m e l a G e n i n i , a l l a r m a t i d a l l e u r l a d e l l a r a g a z z a , s o n o u s c i t i s u i b a l c o n i e b a l l a t o i : h a n n o v i s t o l a v i t t i m a c h e t e n t a v a d i s f u g g i r e a S o n c i n , m e n t r e l u i l a t r a t t e n e v a p e r i c a p e l l i . H a n n o c e r c a t o d i f a r l o d e s i s t e r e u r l a n d o d i l a s c i a r l a s t a r e , m a l u i n o n s i è f e r m a t o e l ' h a a c c o l t e l l a t a . L o h a n n o c o n f e r m a t o a l l a p o l i z i a a l c u n i d e i r e s i d e n t i d i v i a I g l e s i a s , s e n t i t i d o p o i l f e m m i n i c i d i o d e l l a 2 9 e n n e . S e c o n d o q u a n t o e m e r g e d a l l e i n d a g i n i , c o n d o t t e d a l l a p o l i z i a , l ' u o m o n o n v i v e v a s t a b i l m e n t e n e l l ' a p p a r t a m e n t o m i l a n e s e d i v i a I g l e s i a s , m a s i d i v i d e v a t r a M i l a n o e C e r v i a , d o v e r i s i e d e v a p e r r a g i o n i d i l a v o r o . N e l l a s e r a t a d i i e r i , S o n c i n h a r a g g i u n t o l a r a g a z z a n e l l ' a p p a r t a m e n t o d i M i l a n o , d o v e s a r e b b e a v v e n u t a l ' a g g r e s s i o n e . L ' u o m o a v r e b b e p o r t a t o c o n s é u n c o l t e l l o a s e r r a m a n i c o d a c a c c i a t o r e d i s u a p r o p r i e t à . E s a r e b b e p r o p r i o q u e s t o i l m o t i v o p e r c u i s i s t a r e b b e v a l u t a n d o l ' i p o t e s i d e l l a p r e m e d i t a z i o n e : s e c o n d o q u a n t o e m e r s o i n s e d e d i a n a l i s i d i t u t t i i m o m e n t i e l e f a s i d e l f e m m i n i c i d i o , e r i c o s t r u e n d o l a t e m p i s t i c a d i t u t t i g l i e p i s o d i , i l f a t t o s a r e b b e n a t o d a u n c a l c o l o n e l t e m p o e n e i d e t t a g l i . S o n c i n s i s a r e b b e p r e s e n t a t o d a l l a 2 9 e n n e c o n i l p r e c i s o o b i e t t i v o d i u c c i d e r l a . A c a r i c o d e l l ' i n d a g a t o n o n r i s u l t a n o p r e c e d e n t i d e n u n c e p e r s t a l k i n g a n c h e s e p i ù t e s t i m o n i a v r e b b e r o r i f e r i t o d i a t t e g g i a m e n t i m i n a c c i o s i d a p a r t e d e l l ' u o m o d i 5 2 a n n i . L e i n o n l ' h a m a i d e n u n c i a t o , m a g l i a m i c i p a r l a n o d i u n r a p p o r t o t u r b o l e n t o f a t t o d i m i n a c c e e a n c h e d i b o t t e . I e r i i l t i m o r e s i è t r a s f o r m a t o i n a l l a r m e : l ' a m i c o , c h e l e i h a c h i a m a t o , t e l e f o n a a l l a p o l i z i a e l e V o l a n t i s i m u o v o n o i n d i r e z i o n e d e l q u a r t i e r e G o r l a . P o c h i m i n u t i e i l a m p e g g i a n t i r a g g i u n g o n o i l p a l a z z o e s u o n a n o a l c i t o f o n o . L a 2 9 e n n e , n o n o s t a n t e l a p a u r a , m a n t i e n e l a l u c i d i t à e p e r n o n d e s t a r e s o s p e t t i p a r l a c o m e a t t e n d e s s e u n a c o n s e g n a a d o m i c i l i o . I n d i c a i l s e c o n d o p i a n o , u n e l e m e n t o c h e p o r t a g l i a g e n t i s u b i t o n e l l a g i u s t a d i r e z i o n e . M a a l c a m p a n e l l o d e l l ' a p p a r t a m e n t o P a m e l a G e n i n i n o n r i s p o n d e p i ù . I p o l i z i o t t i s f o n d a n o l a p o r t a e l e i è g i à a t e r r a m e n t r e S o n c i n s i p r o c u r a c o n l o s t e s s o c o l t e l l o f e r i t e s u p e r f i c i a l i . T r a s p o r t a t o i n o s p e d a l e è g i à s t a t o d i m e s s o e p e r o r a , s e n t i t o d a l p m , h a p r e f e r i t o n o n r i s p o n d e r e a l l e d o m a n d e .