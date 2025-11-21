M i l a n o , 2 1 n o v . ( A d n k r o n o s ) - A r r i v a n o l e p r i m e a m m i s s i o n i , e i n s i e m e i l t e n t a t i v o d i s m i n u i r e e r i m p a l l a r s i l e r e s p o n s a b i l i t à , d a p a r t e d e i d u e m a g g i o r e n n i a r r e s t a t i c o n l ' a c c u s a d i r a p i n a e t e n t a t o o m i c i d i o d e l l o s t u d e n t e d i 2 2 a n n i c o l p i t o c o n c a l c i e p u g n i e a c c o l t e l l a t o l o s c o r s o 1 2 o t t o b r e i n c o r s o C o m o a M i l a n o e c h e r i s c h i o d i r e s t a r e p a r a p l e g i c o . S e n t i t i d a l l a g i p C h i a r a V a l o r i i d u e s i s o n o d e t t i e n t r a m b i d i s p i a c i u t i p e r l a v i t t i m a . " N o n c ' h o v i s t o p i ù , n o n p e n s a v o d i a v e r l o c o l p i t o c o s ì . G i r a v o a r m a t o d e l c o l t e l l o , p e r c h é s o n o s t a t o a g g r e d i t o i n p a s s a t o " . È l a v e r s i o n e r e s a d a l d i c i o t t e n n e . L u i e l ' a l t r o m a g g i o r e n n e , c h e s o s t a n z i a l m e n t e a v r e b b e f a t t o d a ' p a l o ' , s i r i m p a l l a n o l e r e s p o n s a b i l i t à c o n g l i a l t r i t r e m i n o r e n n i a r r e s t a t i . " S o n o i n t e r v e n u t o d o p o n e l l a z u f f a e n o n c ' h o v i s t o p i ù " , a g g i u n g e d u r a n t e l ' i n t e r r o g a t o r i o i l p r e s u n t o a c c o l t e l l a t o r e . P r i m a d i l u i a v r e b b e r o a g i t o , s t a n d o a l s u o r a c c o n t o , i t r e m i n o r i . L a d e c i s i o n e d e l l a g i u d i c e V a l o r i s u l l a m i s u r a i n c a r c e r e - i d i f e n s o r i h a n n o c h i e s t o i d o m i c i l i a r i - è a t t e s a l a p r o s s i m a s e t t i m a n a .