M i l a n o , 8 a g o . ( A d n k r o n o s ) - A n c h e l a P r o c u r a d i M i l a n o r i c o r r e n e l l ' i n c h i e s t a s u l l ' u r b a n i s t i c a c h e h a p o r t a t o a s e i m i s u r e c a u t e l a r i . I n p a r t i c o l a r e , i p m t i t o l a r i d e l l ' i n d a g i n e h a n n o p r e s e n t a t o a p p e l l o a l T r i b u n a l e d e l R i e s a m e p e r r i b a d i r e l ' i p o t e s i d i i n d u z i o n e i n d e b i t a - e s c l u s a d a l g i u d i c e p e r l e i n d a g i n i p r e l i m i n a r i M a t t i a F i o r e n t i n i - p e r i l p r o g e t t o ' P i r e l l i n o - T o r r e B o t a n i c a ' c h e c o i n v o l g e , t r a g l i a l t r i , l ' e x a s s e s s o r e a l l a R i g e n e r a z i o n e u r b a n a G i a n c a r l o T a n c r e d i , l ' e x p r e s i d e n t e d e l l a C o m m i s s i o n e p e r i l p a e s a g g i o G i u s e p p e M a r i n o n i e l ' i m p r e n d i t o r e M a n f r e d i C a t e l l a . V i c e n d a c h e c h i a m a v a i n c a u s a , t r a g l i a l t r i , l ' a r c h i t e t t o S t e f a n o B o e r i e i l s i n d a c o G i u s e p p e S a l a , e n t r a m b i i n d a g a t i . N e l p r o v v e d i m e n t o s i r i b a d i s c e a n c h e l a c i f r a d e l l a p r e s u n t a c o r r u z i o n e ( 1 3 8 m i l a e u r o ) c o n t e s t a t a a l l ' a r c h i t e t t o A l e s s a n d r o S c a n d u r r a .