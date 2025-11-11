M i l a n o , 1 1 n o v . ( A d n k r o n o s ) - L a P r o c u r a d i M i l a n o h a c h i u s o l e i n d a g i n i n e i c o n f r o n t i d i 2 1 p e r s o n e i n u n o d e i f i l o n i d e l l ' i n c h i e s t a s u l l ' u r b a n i s t i c a c h e r i g u a r d a l ' i n t e r v e n t o d e l c o r t i l e d i v i a L e p o n t i n a , i n z o n a I s o l a a M i l a n o , s e q u e s t r a t o n e l m a g g i o 2 0 2 4 . T r a g l i i n d a g a t i , c h e r i s c h i a n o i l p r o c e s s o p e r a b u s o e d i l i z i o , l o t t i z z a z i o n e a b u s i v a e f a l s o c i s o n o a l c u n i e s p o n e n t i d e l l ' e x c o m m i s s i o n e p e r i l p a e s a g g i o e d e x d i r i g e n t i d e l l o S p o r t e l l o u n i c o p e r l ' e d i l i z i a ( S u e ) t r a c u i G i o v a n n i O g g i o n i e A l e s s a n d r o S c a n d u r r a . I c o m p o n e n t i d e l l a c o m m i s s i o n e , " q u a l i p u b b l i c i u f f i c i a l i n e l l o s v o l g i m e n t o d e l l e l o r o f u n z i o n i " , a v r e b b e r o a v a l l a t o " l a q u a l i f i c a z i o n e d e l l ' i n t e r v e n t o c o m e d i r i s t r u t t u r a z i o n e e d i l i z i a " , q u a n d o s i s a r e b b e t r a t t a t o i n v e c e d i u n " n u o v o e d i f i c i o d i a l t e z z a s u p e r i o r e a l p r e e s i s t e n t e " e c h e " a f f e r i v a a l l o s p a z i o i n t e r n o a u n i s o l a t o , c o n f i g u r a b i l e c o m e c o r t i l e " . I l p r o g e t t o , n o t o c o m e ' G i a r d i n o s e g r e t o ' s a r e b b e s t a t o c o s t r u i t o c o n u n a S c i a s e n z a " g a r a n t i r e u n l i v e l l o a d e g u a t o d i d o t a z i o n i d i s e r v i z i a l l a p o p o l a z i o n e " .