M i l a n o , 1 5 o t t . ( A d n k r o n o s ) - P a m e l a G e n i n i , m o d e l l a e i m p r e n d i t r i c e d i 2 9 a n n i c o l p i t a a m o r t e l a s c o r s a n o t t e n e l s u o a p p a r t a m e n t o i n v i a I g l e s i a s a M i l a n o , è s t a t a u c c i s a c o n " 2 4 c o l p i " i n f e r t i c o n u n c o l t e l l o d a l s u o c o m p a g n o G i a n l u c a S o n c i n a r r e s t a t o p e r o m i c i d i o v o l o n t a r i o a g g r a v a t o . N e l p r o v v e d i m e n t o d i f e r m o f i r m a t o d a l l a p m d i M i l a n o A l e s s i a M e n e g a z z o e d a l l a p r o c u r a t r i c e a g g i u n t a L e t i z i a M a n n e l l a s i c o n t e s t a l a p r e m e d i t a z i o n e : l a v i t t i m a è s t a t a " r i p e t u t a m e n t e m i n a c c i a t a d i m o r t e " e i l 5 2 e n n e è e n t r a t o i n c a s a " d o p o e s s e r s i p r o c u r a t o u n a c o p i a d e l l e c h i a v i d e l l ' a p p a r t a m e n t o " d e l l a c o m p a g n a . U n d e l i t t o c o m m e s s o " p e r f u t i l i m o t i v i e c o n c r u d e l t à " .