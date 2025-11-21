M i l a n o , 2 1 n o v . ( A d n k r o n o s ) - L a P r o c u r a d i M i l a n o c h i e d e n u o v e m i s u r e c a u t e l a r i i n t e r d i t t i v e p e r l ' e x a s s e s s o r e m e n e g h i n o a l l ' U r b a n i s t i c a G i a n c a r l o T a n c r e d i e p e r i l c e o d i C o i m a M a n f r e d i C a t e l l a i n m e r i t o a l l ' a c c u s a d i i n d u z i o n e i n d e b i t a s u l p r o g e t t o n o t o c o m e ' P i r e l l i n o ' . L a s c o r s a e s t a t e , l a P r o c u r a a v e v a d e p o s i t a t o l ' a t t o d ' a p p e l l o p e r i l m a n c a t o r i c o n o s c i m e n t o d e l r e a t o d i i n d u z i o n e i n d e b i t a d a p a r t e d e l g i p M a t t i a F i o r e n t i n i n e l l ' o r d i n a n z a c a u t e l a r e c o n c u i a v e v a d i s p o s t o c i n q u e a r r e s t i d o m i c i l i a r i , t r a c u i q u e l l o d i C a t e l l a ( r e v o c a t o d a l R i e s a m e c o n c o n f e r m a d e l l a C a s s a z i o n e ) e T a n c r e d i ( i n t e r d i t t i v a r e v o c a t a d a l l a C a s s a z i o n e ) . N e l l ' u d i e n z a d a v a n t i a l R i e s a m e l a p r o c u r a h a p r e s e n t a t o u n a m e m o r i a e s o s t e n u t o - f o r n e n d o l ' a n a l i s i d i c h a t e d o c u m e n t i - " l ' a b u s o d e l l a q u a l i t à e d e i p o t e r i d a p a r t e d i G i a n c a r l o T a n c r e d i " e l a c o n d o t t a " u n i v o c a m e n t e i n d u t t i v a d a p a r t e d e l l ' a s s e s s o r e a l l ' U r b a n i s t i c a , c h e a g i v a s u m a n d a t o e p r e s s i o n i d i M a n f r e d i C a t e l l a e S t e f a n o B o e r i , n e i c o n f r o n t i d e l p r e s i d e n t e d e l l a C o m m i s s i o n e p e r i l P a e s a g g i o M a r i n o n i a f f i n c h é l a C o m m i s s i o n e e s p r i m e s s e u n p a r e r e p o s i t i v o n e i c o n f r o n t i d e l p r o g e t t o P i r e l l i n o 3 9 m u t a n d o i l p r o p r i o o r i e n t a m e n t o c h e a v e v a p o r t a t o a d u e p a r e r i p r e c e d e n t i n e g a t i v i " . C o n d o t t e c h e " d i m o s t r a n o u n a d i s t o r t a v i s i o n e d e l l a i m p a r z i a l i t à d e l l ' a m m i n i s t r a z i o n e p u b b l i c a e d e l l a t u t e l a d e g l i i n t e r e s s i p u b b l i c i " s i l e g g e n e l d o c u m e n t o f i r m a t o d a i p m M a r i n a P e t r u z z e l l a , P a o l o F i l i p p i n i e M a u r o C l e r i c i . C a t e l l a , d o p o u n a i n i z i a l e d i s m i s s i o n e d e l l e c a r i c h e a s e g u i t o d e i d o m i c i l i a r i , h a r i p r e s o l e s u e f u n z i o n i , c i r c o s t a n z a c h e r e n d e " c o n c r e t o e a t t u a l e i l p e r i c o l o d i r e i t e r a z i o n e d e i r e a t i , i n p a r t i c o l a r e q u e l l i l e g a t i a l l ' a c q u i s t o d i a r e e d a e n t i p u b b l i c i p e r l a l o r o t r a s f o r m a z i o n e / r i g e n e r a z i o n e u r b a n i s t i c a " . T a n c r e d i è i n a t t e s a d i u n a r i c o l l o c a z i o n e n e l l ' o r g a n i c o d e l l a d i r i g e n z a d e l C o m u n e d i M i l a n o r e n d e n d o a n c h e i n q u e s t o c a s o " a t t u a l e i l p e r i c o l o c h e l ' i n d a g a t o e s s e n d o l e g i t t i m a m e n t e r e i n t e g r a t o n e l l e s u e f u n z i o n i d i r i g e n z i a l i p o s s a r e i t e r a r e r e a t i c o n t r o l a P a i n v i r t ù d e l s u o r u o l o , d e l l e s u e r a d i c a t e r e l a z i o n i e d e l l a s u a i n f l u e n z a n e l s e t t o r e u r b a n i s t i c o - e d i l i z i o " . P e r q u e s t i m o t i v i l a P r o c u r a c h i e d e p e r M a n f r e d i C a t e l l a l a m i s u r a c a u t e l a r e i n t e r d i t t i v a d e l d i v i e t o d i c o n t r a t t a r e c o n l a P u b b l i c a a m m i n i s t r a z i o n e e p e r G i a n c a r l o T a n c r e d i l a m i s u r a c a u t e l a r e d e l l a s o s p e n s i o n e c a u t e l a r e d a l l ' e s e r c i z i o d i u n p u b b l i c o u f f i c i o .