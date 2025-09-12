M i l a n o , 1 2 s e t . ( A d n k r o n o s ) - L a P r o c u r a d i M i l a n o h a d a t o i n c a r i c o a g l i i n g e g n e r i R o b e r t o L u c a n i e F a b r i z i o D ' E r r i c o p e r r i c o s t r u i r e l e c a u s e d e l c e d i m e n t o d e l l a s t r u t t u r a r e t i c o l a r e i n a c c i a i o , p o s t a s u l l a s o m m i t à d e l l a t o r r e H a d i d c h e s o s t i e n e l ' i n s e g n a c o n l a s c r i t t a G e n e r a l i . L ' i n c a r i c o v e r r à c o n f e r i t o l u n e d ì 1 5 s e t t e m b r e e a l l a c o n s u l e n z a p a r t e c i p e r a n n o a n c h e g l i e s p e r t i c h e r i c e v e r a n n o l ' i n c a r i c o d a p a r t e d e i d i e c i i n d a g a t i a c c u s a t i d i c r o l l o c o l p o s o p e r i l c e d i m e n t o a v v e n u t o l o s c o r s o 3 0 g i u g n o . A i c o n s u l e n t i l a P r o c u r a c h i e d e d i a c c e r t a r e " q u a l i s i a n o l e c a u s e d e l c r o l l o d e l l a p o r z i o n e e s t d e l l a s t r u t t u r a r e t i c o l a r e d i s o s t e g n o d e l l ’ i n s e g n a " p o s t a s u l l a t o r r e c h e d o m i n a C i t y L i f e , d i c h i a r i r e s e " è s t a t a c o r r e t t a m e n t e p r o g e t t a t a e c o r r e t t a m e n t e d i m e n s i o n a t a , c o n a d e g u a t i c a l c o l i r e l a t i v i a i c a r i c h i e c o n c o r r e t t a v a l u t a z i o n e d e l l ’ a z i o n e d e g l i a g e n t i a t m o s f e r i c i " , e d i i n d i c a r e " s e s o n o s t a t i u t i l i z z a t i m a t e r i a l i i d o n e i a l l o s c o p o e s e i l m o n t a g g i o e l ’ i n s t a l l a z i o n e s o n o a v v e n u t i a r e g o l a d ’ a r t e , e v i d e n z i a n d o e v e n t u a l i d i f f o r m i t à r i l e v a t e r i s p e t t o a l p r o g e t t o " . I l q u e s i t o r i g u a r d a a n c h e " s e e q u a l i a t t i v i t à m a n u t e n t i v e , a p a r t i r e d a l l a d a t a d i c o n s e g n a , e r a n o o p p o r t u n e o n e c e s s a r i e e q u a l e f r e q u e n z a a v r e b b e r o d o v u t o a v e r e " e i n o g n i c a s o " s e d a l l ’ e v e n t o è d e r i v a t o p e r i c o l o p e r l ' i n c o l u m i t à p u b b l i c a " . A i l a v o r o d e i t e c n i c i i n c a r i c a t i d a l l a p r o c u r a p r e n d e r a n n o p a r t e a n c h e i c o n s u l e n t i d e l l e p a r t i . T r a g l i i n d a g a t i r i s u l t a n o , t r a g l i a l t r i , o l t r e a i v a r i c o l l a u d a t o r i e t e c n i c i , l ' i n g e g n e r e e p r o g e t t i s t a M a u r o E u g e n i o G i u l i a n i e d E m i l i a n o C a c i o p p o , a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o d e l l a C m b , i l q u a l e - a d i r e d e l l a p r o c u r a - n o n a v r e b b e v i g i l a t o " s u l l ' e s e c u z i o n e d e l l ’ a p p a l t o d a p a r t e d e l s u b a p p a l t a t o r e " f o r n e n d o p e r t a n t o a l c l i e n t e " u n p r o d o t t o n o n a d e g u a t o s o t t o i l p r o f i l o d e l l a s i c u r e z z a , i n q u a n t o e s p o s t o - a n c h e i n r a g i o n e d e l l ’ a z i o n e d e g l i a g e n t i a t m o s f e r i c i e d e l v e n t o - a r i s c h i o d i r o t t u r a d e l l e c o m p o n e n t i m e t a l l i c h e e d i c r o l l o d e l l ’ i n t e r a s t r u t t u r a " .