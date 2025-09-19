M i l a n o , 1 9 s e t . ( A d n k r o n o s ) - E ' a t t e s a p e r l a p r o s s i m a s e t t i m a n a , m a n o n è s t a t a a n c o r a f o r m a l m e n t e d i s p o s t a , l ' a u t o p s i a p e r M a u r i z i o R e b u z z i n i , 7 4 a n n i , n o t o c r i t i c o f o t o g r a f i c o , d e c e d u t o m e r c o l e d ì s e r a a l l ' o s p e d a l e F a t e b e n e f r a t e l l i d i M i l a n o d o p o e s s e r e s t a t o t r o v a t o i n f i n d i v i t a d a l f i g l i o F i l i p p o d a v a n t i a l l a p o r t a d e l s u o s t u d i o d i v i a Z u r e t t i . P e r c i r c a u n ' o r a i l c a p o d e l l a S q u a d r a M o b i l e d i M i l a n o A l f o n s o I a d e v a i a s i è i n t r a t t e n u t o i n P r o c u r a p e r d i s c u t e r e d e l l ' i n d a g i n e a f f i d a t a a l l a p m M a r i a C r i s t i n a R i a e a l l a p r o c u r a t r i c e a g g i u n t a B r u n a A l b e r t i n i , m a p e r o r a i l r i s e r b o è m a s s i m o m e n t r e c o n t i n u a l a c a c c i a d i o g n i i n d i z i o u t i l e : l e i m m a g i n i d e l l e t e l e c a m e r e , g l i a g g a n c i d e l l e c e l l e t e l e f o n i c h e e i l r a c c o n t o d i c o n o s c e n t i e d e v e n t u a l i t e s t i m o n i . P r o p r i o d a g l i e l e m e n t i t e c n i c i s i a t t e n d e l a c o n f e r m a a l r a c c o n t o r e s o d a l f i g l i o a g l i i n v e s t i g a t o r i c h e i n d a g a n o p e r o m i c i d i o . I s o s p e t t i c h e s i t r a t t i d i u n a m o r t e v i o l e n t a s o n o l e g a t i a i p r i m i r i s c o n t r i s u l c o r p o d e l l a v i t t i m a , i n p a r t i c o l a r e s u i s e g n i a l c o l l o d e l f o t o g r a f o , c o m p a t i b i l i c o n u n o s t r a n g o l a m e n t o .